Талалаев — о конфликте с Челестини: «Кто к нам с мечом приходит, от меча обычно погибает»

«Сегодня великий праздник, всех поздравляю. Попросил переводчиков вчера объяснить Оффору, что за праздник. И перед командой объяснили, что, кто к нам с мечом приходит, от меча обычно погибает. Вот пример. Где Челестини? Где директор, который накатал заявление, когда в тот раз игроки и тренеры “Локомотива” побежали в нашу техническую зону? Мы ни к кому не приходим. Я не пытаюсь казаться лучше, чем есть. И не надо делать меня хуже, чем я есть», — сказал тренер на пресс-конференции.