Талалаев — о конфликте с Челестини: «Кто к нам с мечом приходит, от меча обычно погибает»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев после поражения от «Локомотива» (0:1) в гостевом матче 29-го тура РПЛ прокомментировал конфликтные ситуации с соперниками.
«Сегодня великий праздник, всех поздравляю. Попросил переводчиков вчера объяснить Оффору, что за праздник. И перед командой объяснили, что, кто к нам с мечом приходит, от меча обычно погибает. Вот пример. Где Челестини? Где директор, который накатал заявление, когда в тот раз игроки и тренеры “Локомотива” побежали в нашу техническую зону? Мы ни к кому не приходим. Я не пытаюсь казаться лучше, чем есть. И не надо делать меня хуже, чем я есть», — сказал тренер на пресс-конференции.
Конфликт с экс-главным тренером ЦСКА швейцарцем Фабио Челестини у Талалаева произошел в концовке матча 21-го тура РПЛ (1:0 в пользу «Балтики»). Главный тренер калининградцев взял мяч, улетевший в аут, и выбил его на трибуны, не дав игрокам ЦСКА ввести мяч в игру. После этого завязалась потасовка, по итогам которой оба тренера были удалены.
В августе 2025 года «Локомотив» подавал заявление в КДК РФС по поводу оскорбительного жеста со стороны Талалаева в адрес тренерского штаба железнодорожников.
