«Локомотив» поздравил Семина с 79-летием: «Настоящий символ и творец нашей истории»

«Семин — это “Локомотив”. А “Локомотив” — это Семин. Не просто выдающийся тренер, а настоящий символ и творец нашей истории: три чемпионства, семь Кубков России, три Суперкубка страны. Легенда!



Дорогой Юрий Палыч! Бесконечно благодарим за все и от души поздравляем с днем рождения! Крепкого здоровья, жизненной энергии, душевного равновесия и всех благ», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.