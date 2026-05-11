Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:00
Акрон
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.31
X
3.28
П2
2.31
Футбол. Первая лига
13:00
Енисей
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.37
П2
3.12
Футбол. Первая лига
14:00
Урал
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.45
П2
3.96
Футбол. Премьер-лига
15:15
Пари Нижний Новгород
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.54
П2
2.31
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.18
П2
2.89
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.26
П2
6.23
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
4.27
X
4.21
П2
1.84
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.29
П2
6.18
Футбол. Англия
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.95
П2
4.41
Футбол. Испания
22:00
Райо Вальекано
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.28
П2
3.05

«Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников». Талалаев о мнении Радимова, что «Балтике» «не хватило силенок»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев отреагировал на слова Владислава Радимова о последних результатах калининградской команды.

Источник: РИА "Новости"

— Как отреагировали на высказывание Радимова, что «Балтике» не хватило силенок на концовку сезона….

— Я не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников, — сказал Талалаев.

В 29-м туре Мир РПЛ «Балтика» уступила «Локомотиву» со счетом 0:1. В семи последних матчах калининградцы потерпели 3 поражения и 4 раза сыграли вничью.

Талалаев вступил в перепалку с Радимовым после обращения «Андрюш» в эфире: «Панибратство оставь себе, Владюш. Следи за языком, когда выступаешь в эфире».

Источник: «РБ Спорт»

Локомотив
1:0
Первый тайм: 1:0
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
10.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Андрей Талалаев
Голы
Локомотив
Александр Руденко
4′
Нереализованные пенальти
Балтика
Илья Петров
66′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
10
Дмитрий Воробьев
78′
85
Евгений Морозов
65′
32
Лукас Вера
83′
8
Владислав Сарвели
7
Зелимхан Бакаев
64′
83′
14
Никита Салтыков
19
Александр Руденко
68′
9
Сергей Пиняев
59
Егор Погостнов
17′
23′
24
Максим Ненахов
Балтика
44
Егор Любаков
21
Эдуардо Андерсон
4
Натан Гассама
84′
16
Кевин Андраде
12′
2
Сергей Варатынов
23
Мингиян Бевеев
90+2′
15
Тентон Йенне
60′
26
Иван Беликов
73
Максим Петров
60′
90
Чиносо Оффор
18
Дерик Ласерда
46′
11
Юрий Ковалев
10
Илья Петров
72′
14
Стефан Ковач
8
Андрей Мендель
72′
5
Айман Мурид
Статистика
Локомотив
Балтика
Желтые карточки
4
2
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
7
3
Угловые
5
2
Фолы
14
12
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
