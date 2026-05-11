Главный тренер «Балтики» Талалаев намерен написать книгу

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев хочет написать в будущем книгу про свою жизнь. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС.
Ранее в ТАСС Талалаев получил получил премию «Серебряную лань» как лучший тренер 2025 года.
«Поступали предложения о книгах от многих литературных редакторов. Я обещаю, что напишу книгу. Есть несколько персонажей, которых нужно поставить на место. Откуда нападки, исторические моменты, истории из жизни. Но время еще не пришло. Тренеру нужно сосредотачиваться на работе, достижении результата и формировании игроков. Какой-то кусок грязи вылезет, не думаю, что это принесет пользу для тех, кто хочет идти в футбол, получать эмоции от нашей жизни. Думаю, что лет через 15. Если не дай бог, буду без работы, буду писать какие-то главы», — сказал Талалаев.
Талалаеву 53 года, он возглавляет «Балтику» с 2024 года. В прошлом сезоне команда вышла в Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ), в этом сезоне калининградцы идут пятыми в таблице высшего дивизиона чемпионата России. Талалаев раньше был главным тренером в подмосковных «Химках», московском «Торпедо», грозненском «Ахмате», самарских «Крыльях Советов», армянском «Пюнике», «Тамбове», нижегородской «Волге», «Росиче». Работал в «Кубани», «Ростове», «Спартаке», сборных России до 15, 19 и 20 лет.
В качестве футболиста Талалаев выступал за московское «Торпедо», «Камаз», «Динамо-Газовик», «Томь», «Локомотив» из Нижнего Новгород, итальянский «Тревизо». Вместе с «Торпедо» стал обладателем Кубка России.
