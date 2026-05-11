Главный тренер «Балтики» Талалаев намерен написать книгу

«Поступали предложения о книгах от многих литературных редакторов. Я обещаю, что напишу книгу. Есть несколько персонажей, которых нужно поставить на место. Откуда нападки, исторические моменты, истории из жизни. Но время еще не пришло. Тренеру нужно сосредотачиваться на работе, достижении результата и формировании игроков. Какой-то кусок грязи вылезет, не думаю, что это принесет пользу для тех, кто хочет идти в футбол, получать эмоции от нашей жизни. Думаю, что лет через 15. Если не дай бог, буду без работы, буду писать какие-то главы», — сказал Талалаев.