Главный тренер «Балтики» Талалаев намерен написать книгу

Специалист отметил, что пока время для написания книги не пришло.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев хочет написать в будущем книгу про свою жизнь. Об этом он рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее в ТАСС Талалаев получил получил премию «Серебряную лань» как лучший тренер 2025 года.

«Поступали предложения о книгах от многих литературных редакторов. Я обещаю, что напишу книгу. Есть несколько персонажей, которых нужно поставить на место. Откуда нападки, исторические моменты, истории из жизни. Но время еще не пришло. Тренеру нужно сосредотачиваться на работе, достижении результата и формировании игроков. Какой-то кусок грязи вылезет, не думаю, что это принесет пользу для тех, кто хочет идти в футбол, получать эмоции от нашей жизни. Думаю, что лет через 15. Если не дай бог, буду без работы, буду писать какие-то главы», — сказал Талалаев.

Талалаеву 53 года, он возглавляет «Балтику» с 2024 года. В прошлом сезоне команда вышла в Мир — Российскую премьер-лигу (РПЛ), в этом сезоне калининградцы идут пятыми в таблице высшего дивизиона чемпионата России. Талалаев раньше был главным тренером в подмосковных «Химках», московском «Торпедо», грозненском «Ахмате», самарских «Крыльях Советов», армянском «Пюнике», «Тамбове», нижегородской «Волге», «Росиче». Работал в «Кубани», «Ростове», «Спартаке», сборных России до 15, 19 и 20 лет.

В качестве футболиста Талалаев выступал за московское «Торпедо», «Камаз», «Динамо-Газовик», «Томь», «Локомотив» из Нижнего Новгород, итальянский «Тревизо». Вместе с «Торпедо» стал обладателем Кубка России.

Локомотив
1:0
Первый тайм: 1:0
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
10.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Андрей Талалаев
Голы
Локомотив
Александр Руденко
4′
Нереализованные пенальти
Балтика
Илья Петров
66′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
10
Дмитрий Воробьев
78′
85
Евгений Морозов
65′
32
Лукас Вера
83′
8
Владислав Сарвели
7
Зелимхан Бакаев
64′
83′
14
Никита Салтыков
19
Александр Руденко
68′
9
Сергей Пиняев
59
Егор Погостнов
17′
23′
24
Максим Ненахов
Балтика
44
Егор Любаков
21
Эдуардо Андерсон
4
Натан Гассама
84′
16
Кевин Андраде
12′
2
Сергей Варатынов
23
Мингиян Бевеев
90+2′
15
Тентон Йенне
60′
26
Иван Беликов
73
Максим Петров
60′
90
Чиносо Оффор
18
Дерик Ласерда
46′
11
Юрий Ковалев
10
Илья Петров
72′
14
Стефан Ковач
8
Андрей Мендель
72′
5
Айман Мурид
Статистика
Локомотив
Балтика
Желтые карточки
4
2
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
7
3
Угловые
5
2
Фолы
14
12
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
Читать дальше