«Ростов» обыграл «Акрон» и избежал стыковых матчей за право остаться в РПЛ

«Ростов» во второй раз одержал победу над «Акроном» в истории противостояния команд. Всего соперники провели между собой четыре матча, все они пришлись на чемпионат России. Впервые «Ростов» справился с «Акроном» в марте 2025 года, также выиграв гостевую игру (3:2). При этом ростовский клуб дважды уступил сопернику на своем поле (0:2, 0:1).