«Ростов» обыграл «Акрон» и избежал стыковых матчей за право остаться в РПЛ

САМАРА, 11 мая. /ТАСС/. «Ростов» со счетом 3:1 победил тольяттинский «Акрон» в матче 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Солидарность-Арене» в Самаре, где «Акрон» проводит домашние игры.
В составе победителей отличились Кирилл Щетинин (21-я минута), Мохаммад Мохеби (39) и Виктор Мелехин (45+2). На 42-й минуте защитник «Ростова» Умар Сако забил гол в свои ворота.
«Ростов» во второй раз одержал победу над «Акроном» в истории противостояния команд. Всего соперники провели между собой четыре матча, все они пришлись на чемпионат России. Впервые «Ростов» справился с «Акроном» в марте 2025 года, также выиграв гостевую игру (3:2). При этом ростовский клуб дважды уступил сопернику на своем поле (0:2, 0:1).
На счету «Ростова», занимающего 10-е место в турнирной таблице РПЛ, стало 33 очка. Команда обеспечила себе участие в следующем розыгрыше высшего дивизиона чемпионата России, избежав стыковых матчей. В них примут участие клубы, которые финишируют на 13-й и 14-й позициях. На данный момент на 13-й строчке расположился «Акрон», имеющий в активе 27 очков.
До конца чемпионата России командам осталось провести по одному матчу. «Ростов» в заключительном туре примет петербургский «Зенит», который продолжает бороться за итоговую победу в турнире. Ранее ТАСС сообщал, что сине-бело-голубые вышли на первое место, однако «Краснодар» сохраняет шанс вернуться на лидирующую позицию, поскольку имеет игру в запасе. «Акрон» же проведет гостевую встречу против самарских «Крыльев Советов». Игры запланированы на 17 мая.
Заур Тедеев
Джонатан Альба
Умар Сако
42′
Кирилл Щетинин
21′
Мохаммад Мохеби
(Кирилл Щетинин)
39′
Виктор Мелехин
(Тимур Сулейманов)
45′
88
Виталий Гудиев
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
11
Жилсон Тавареш Беншимол
26
Родриго Эшковал
46′
2
Йомар Роча
69
Арсений Дмитриев
46′
8
Константин Марадишвили
91
Максим Болдырев
68′
23
Кристиян Бистрович
80
Хетаг Хосонов
68′
10
Кевин Аревало
35
Ифет Джаковац
57′
15
Стефан Лончар
90+4′
1
Рустам Ятимов
87
Андрей Лангович
40
Илья Вахания
89′
78
Дмитрий Чистяков
4
Виктор Мелехин
3
Умар Сако
62
Иван Комаров
56′
5
Данила Прохин
8
Алексей Миронов
85′
90′
18
Константин Кучаев
10
Кирилл Щетинин
73′
67
Герман Игнатов
99
Тимур Сулейманов
73′
7
Роналдо
9
Мохаммад Мохеби
56′
69
Егор Голенков
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
