ЦСКА вырвал победу у аутсайдера РПЛ, уступая до 88-й минуты

Футболисты ЦСКА обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1 в гостевом матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе хозяев гол забил Даниил Лесовой (44-я минута). У гостей отличились Данила Козлов (88-я минута) и Имран Фиров (90).
21-летний Козлов и 18-летний Фиров забили дебютные голы за ЦСКА.
Фиров оформил «гол+пас» в дебютном матче за ЦСКА в РПЛ. Как сообщает Opta, он стал самым молодым игроком за время сбора статистики (c 2009 года), оформившим «гол+пас» в дебютном матче в РПЛ, побив рекорд 19-летнего Секу Олисе (ЦСКА) от октября 2009 года.
ЦСКА прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ. Ранее москвичи проиграли «Сочи» (0:1) и «Зениту» (1:3), а также сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1), «Ростовом» (1:1) и «Рубином» (0:0).
Армейцы одержали первую победу под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Игдисамова.
ЦСКА поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. «Пари НН» расположился на предпоследней, 15-й строчке с 22 очками.
В заключительном туре ЦСКА 17 мая примет московский «Локомотив», «Пари НН» в гостях сыграет с казанским «Рубином».
Вадим Гаранин
Дмитрий Игдисамов
Даниил Лесовой
(Олакунле Олусегун)
44′
Данила Козлов
(Имран Фиров)
88′
Имран Фиров
90′
30
Никита Медведев
3
Юрий Коледин
25
Свен Карич
78
Николай Калинский
40′
6
Алекс Опоку Сарфо
22
Никита Каккоев
29
Лука Веснер Тичич
84′
77
Андрей Ивлев
88
Даниил Лесовой
28′
46′
2
Виктор Александров
88′
40
Олакунле Олусегун
72′
14
Матвей Урванцев
21
Реналдо Сефас
42′
27
Вячеслав Грулев
4
Илья Кирш
46′
10
Адриан Бальбоа
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
31
Матвей Кисляк
79
Кирилл Данилов
10
Иван Обляков
2
Матеус Рейс
67′
20
Матия Попович
52
Артем Бандикян
58′
62
Имран Фиров
11
Тамерлан Мусаев
58′
97
Максим Воронов
4
Жоао Виктор
73′
90
Матвей Лукин
6
Дмитрий Баринов
57′
18
Данила Козлов
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
