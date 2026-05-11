ЦСКА вырвал победу у аутсайдера РПЛ, уступая до 88-й минуты

Фиров оформил «гол+пас» в дебютном матче за ЦСКА в РПЛ. Как сообщает Opta, он стал самым молодым игроком за время сбора статистики (c 2009 года), оформившим «гол+пас» в дебютном матче в РПЛ, побив рекорд 19-летнего Секу Олисе (ЦСКА) от октября 2009 года.