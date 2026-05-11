Дзагоев — о победе ЦСКА над «Пари НН»: «Мягко говоря, игра не совсем удачная»

Забитыми мячами в составе ЦСКА отметились Данила Козлов (88-я минута) и Имран Фиров (90-я). У нижегородцев отличился Даниил Лесовой (44-я).
«Мягко говоря, игра не совсем удачная.
Но ребята проявили характер — красавчики! Нужно уметь добывать очки даже в таких матчах.
Тороп — лев, Круг — машина, на уровне. Данилов продолжает радовать.
Имран, с дебютным голом + пасом, продолжать в том же духе», — написал Дзагоев в своем телеграм-канале.
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
11.05.2026, 15:15 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
Главные тренеры
Вадим Гаранин
Дмитрий Игдисамов
Голы
Пари Нижний Новгород
Даниил Лесовой
(Олакунле Олусегун)
44′
ЦСКА
Данила Козлов
(Имран Фиров)
88′
Имран Фиров
90′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
3
Юрий Коледин
25
Свен Карич
78
Николай Калинский
40′
6
Алекс Опоку Сарфо
22
Никита Каккоев
29
Лука Веснер Тичич
84′
77
Андрей Ивлев
88
Даниил Лесовой
28′
46′
2
Виктор Александров
88′
40
Олакунле Олусегун
72′
14
Матвей Урванцев
21
Реналдо Сефас
42′
27
Вячеслав Грулев
4
Илья Кирш
46′
10
Адриан Бальбоа
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
31
Матвей Кисляк
79
Кирилл Данилов
10
Иван Обляков
2
Матеус Рейс
67′
20
Матия Попович
52
Артем Бандикян
58′
62
Имран Фиров
11
Тамерлан Мусаев
58′
97
Максим Воронов
4
Жоао Виктор
73′
90
Матвей Лукин
6
Дмитрий Баринов
57′
18
Данила Козлов
Статистика
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
Желтые карточки
4
0
Удары (всего)
18
16
Удары в створ
5
3
Угловые
5
3
Фолы
17
5
Офсайды
4
3
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти