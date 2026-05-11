Дзагоев — о победе ЦСКА над «Пари НН»: «Мягко говоря, игра не совсем удачная»

«Мягко говоря, игра не совсем удачная.



Но ребята проявили характер — красавчики! Нужно уметь добывать очки даже в таких матчах.



Тороп — лев, Круг — машина, на уровне. Данилов продолжает радовать.



Имран, с дебютным голом + пасом, продолжать в том же духе», — написал Дзагоев в своем телеграм-канале.