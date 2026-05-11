«Спартак» обыграл «Рубин» и сохранил шансы на бронзу в РПЛ

Футболисты московского «Спартака» обыграли казанский «Рубин» со счетом 2:1 в домашнем матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей голы забили Кристофер Ву (4-я минута) и Пабло Солари (60). У проигравших отличился Александар Юкич (90+3).
У «Рубина» прервалась девятиматчевая беспроигрышная серия в РПЛ (пять побед, четыре ничьи). Последний раз казанцы проигрывали в конце февраля в 19-м туре махачкалинскому «Динамо» (1:2).
«Спартак» набрал 51 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Впереди «Локомотив» (53), «Краснодар» (63) и «Зенит» (65). «Рубин» с 42 очками расположился на седьмой строчке.
В заключительном туре «Спартак» 17 мая в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо», «Рубин» примет «Пари Нижний Новгород».
Хуан Карлос Карседо
Франк Артига
Кристофер Ву
(Манфред Угальде)
4′
Пабло Солари
(Манфред Угальде)
60′
Александр Юкич
(Богдан Йочич)
90+3′
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
47
Роман Зобнин
87′
24
Никита Массалыга
7
Пабло Солари
65′
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
53′
75′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
84′
87′
11
Ливай Гарсия
68
Руслан Литвинов
75′
35
Кристофер Мартинс
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
5
Игор Вуячич
84′
4
Константин Нижегородов
10
Мирлинд Даку
22
Велдин Ходжа
90+1′
3
Дениль Мальдонадо
34′
46′
98
Никита Лобов
12
Андерсон Арройо
21′
70
Дмитрий Кабутов
11
Назми Грипши
65′
8
Богдан Йочич
86′
23
Руслан Безруков
79′
43
Жак-Жюльен Сиве
7
Игнасио Начо Сааведра
63′
65′
77
Александр Юкич
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
