«Спартак» все еще бьется за бронзу. Помочь красно-белым на финише может ЦСКА

Вот и «Спартак» вполне мог потерять преимущество почти также быстро, как оно было достигнуто. После подачи Кабутова, которому пришлось экстренно менять получившего травму Арройо, Максименко помогло то, что удар Тесленко головой получился недостаточно сильным, и голкипер поймал летевший под перекладину мяч. Впрочем, в целом игра была под контролем красно-белых, и придраться можно было разве что к реализации моментов. Как Маркиньос, которого отправил один на один Угальде, так и сам костариканец после отличной подачи Солари забивать были обязаны. Но бразильца остановил выбивший мяч у него из-под ног Ставер, а Угальде с нескольких метров пробил головой в руки вратарю. Да и выстрел Барко с линии штрафной тянул на полновесный голевой момент.