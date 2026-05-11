«Спартак» все еще бьется за бронзу. Помочь красно-белым на финише может ЦСКА

Шансы «Спартака» на медали невысоки, но хотя все в руках «Локомотива», заскочить на пьедестал можно. И эта мотивация держит в тонусе, не давая расслабиться, сосредоточившись исключительно на кубковом суперфинале. Поэтому на поле все лучшие, и нет никаких экспериментов со стороны Хуана Карлоса Карседо. А Денисов вместо Жедсона Фернандеша на правом краю обороны — исключительно рабочий момент. Что с португальцем, что с россиянином в старте система работает. Разница только в нюансах и базовых характеристиках исполнителей.
«Рубин», который начал работу под началом Франка Артиги с проигрыша махачкалинскому «Динамо», но потом выдал серию из девяти туров без поражений, на первых минутах оказался прижат к собственным воротам. Красно-белые организовали нешуточное давление, в том числе благодаря стандартам, и быстро забили, когда Угальде выиграл верховую борьбу, а Ву вколотил мяч в ближний верхний угол. Но наивно было ожидать, что казанцев такой дебют шокирует. Тем более, «Рубин» весной удачно играет против команд из верхней части таблицы. А когда ты обыгрываешь «Краснодар», «Локомотив» и «Балтику» на ее поле — это говорит о многом.
Вот и «Спартак» вполне мог потерять преимущество почти также быстро, как оно было достигнуто. После подачи Кабутова, которому пришлось экстренно менять получившего травму Арройо, Максименко помогло то, что удар Тесленко головой получился недостаточно сильным, и голкипер поймал летевший под перекладину мяч. Впрочем, в целом игра была под контролем красно-белых, и придраться можно было разве что к реализации моментов. Как Маркиньос, которого отправил один на один Угальде, так и сам костариканец после отличной подачи Солари забивать были обязаны. Но бразильца остановил выбивший мяч у него из-под ног Ставер, а Угальде с нескольких метров пробил головой в руки вратарю. Да и выстрел Барко с линии штрафной тянул на полновесный голевой момент.
Возможно, обилие моментов и яркое начало второго тайма — с неприятным для вратаря штрафным Барко и подачей Зобнина на атаковавшего с подбора Солари — несколько убаюкали «Спартак». Между тем «Рубин» проснулся, и Даку после длинного паса создал отличный момент. Самым очевидным решением Грипши выглядела передача абсолютно свободному Ходже, однако албанец проигнорировал косовара и остался ни с чем, безуспешно попытавшись обыграть Ву. Несколько минут спустя Безруков сотряс перекладину. Потом Ву удалось остановить прорыв Даку. Красно-белые не то, что расслабились — они стали слишком часто допускать ошибки даже в простых передачах. Отрезок получился инфарктным, но роль валидола исполнил Угальде: идеально ускорился под передачу Маркиньоса и выдал пас Солари на пустые ворота.
Манфред этой весной мало забивает — в марте отличился в кубковой игре с «Динамо» и в первый день мая огорчил «Пари НН». Плюс — отдал голевую передачу в первом после зимней паузе матче в Сочи. Зато за тур до финиша он сделал игру двумя ассистентскими баллами. Встреча же при 2:0 успокоилась. «Рубин» словно потерял веру в возможность увезти из столицы очки. «Спартак» в свою очередь действовал по счету. Но, не совсем сбросив обороты, а пытаясь довести счет до крупного. Мартинс был к этом близок, подрезав мяч головой при подаче со стандарта, однако не смог поставить Ставера в тупик. Не удалось это и выходившему к воротам Дмитриеву. Его попытку перебросить себя голкипер остановил лбом.
В конце концов «Рубин» размочил счет усилиями сохранившего мяч в поле в сложной ситуации Сиве и поразившего цель Юкича. Но это уже ничего не меняло. Гонка красно-белых за медалями продолжается. Расклад на финише предельно ясен: нужно брать три очка в гостях у сражающегося за выживание махачкалинского «Динамо» и надеяться на то, что прервавший в понедельник черную серию ЦСКА выиграет дерби у «Локомотива», который при равенстве очков будет выше «Спартака» за счет результатов личных встреч.
Хуан Карлос Карседо
Франк Артига
Кристофер Ву
(Манфред Угальде)
4′
Пабло Солари
(Манфред Угальде)
60′
Александр Юкич
(Богдан Йочич)
90+3′
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
47
Роман Зобнин
87′
24
Никита Массалыга
7
Пабло Солари
65′
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
53′
75′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
84′
87′
11
Ливай Гарсия
68
Руслан Литвинов
75′
35
Кристофер Мартинс
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
5
Игор Вуячич
84′
4
Константин Нижегородов
10
Мирлинд Даку
22
Велдин Ходжа
90+1′
3
Дениль Мальдонадо
34′
46′
98
Никита Лобов
12
Андерсон Арройо
21′
70
Дмитрий Кабутов
11
Назми Грипши
65′
8
Богдан Йочич
86′
23
Руслан Безруков
79′
43
Жак-Жюльен Сиве
7
Игнасио Начо Сааведра
63′
65′
77
Александр Юкич
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
