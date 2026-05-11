Угальде: «Победа в дерби хорошо повлияла на атмосферу в “Спартаке”»

Ранее «Спартак» выиграл у ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России и встретится с «Краснодаром» в суперфинале турнира.
«Очень счастлив победить и прервать серию “Рубина”. У нас была тактика, в которую мы верили. Мы всегда хотим забить быстрый гол. Рады, что сегодня это удалось.
Победа в дерби хорошо повлияла на атмосферу в команде. Мы настроены на игру против «Краснодара» в финале", — передает слова Угальде корреспондент Sport24 Борис Королев.
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
11.05.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Франк Артига
Голы
Спартак
Кристофер Ву
(Манфред Угальде)
4′
Пабло Солари
(Манфред Угальде)
60′
Рубин
Александр Юкич
(Богдан Йочич)
90+3′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
47
Роман Зобнин
87′
24
Никита Массалыга
7
Пабло Солари
65′
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
53′
75′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
84′
87′
11
Ливай Гарсия
68
Руслан Литвинов
75′
35
Кристофер Мартинс
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
5
Игор Вуячич
84′
4
Константин Нижегородов
10
Мирлинд Даку
22
Велдин Ходжа
90+1′
3
Дениль Мальдонадо
34′
46′
98
Никита Лобов
12
Андерсон Арройо
21′
70
Дмитрий Кабутов
11
Назми Грипши
65′
8
Богдан Йочич
86′
23
Руслан Безруков
79′
43
Жак-Жюльен Сиве
7
Игнасио Начо Сааведра
63′
65′
77
Александр Юкич
Статистика
Спартак
Рубин
Желтые карточки
2
5
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
5
2
Угловые
6
3
Фолы
16
10
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти