Гендиректор «Пари НН» Карасев извинился перед болельщиками за высказывания голкипера Медведева

«По ситуации с нашим капитаном Никитой Медведевым хочу извиниться перед болельщиками. После обидного поражения его захлестнули эмоции. Хочу донести, что для нас сейчас каждое внимание, каждый плакат, каждая кричалка очень важны, потому что мы все хотим победить, безразличных среди нас нет. Команда сегодня билась и старалась, но, к сожалению, мы проиграли. Готовимся к “Рубину”, будет организована логистика для наших болельщиков, давайте верить в победу до конца», — сказал Карасев на видео, опубликованном в своем Telegram-канале.