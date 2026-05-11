Гендиректор «Пари НН» Карасев извинился перед болельщиками за высказывания голкипера Медведева

В понедельник, 11 мая, нижегородцы дома уступили ЦСКА (1:2) в матче 29-го тура РПЛ. «Пари НН» вел в счете до 88-й минуты и пропустил два гола в концовке. После окончания игры Медведев подошел к трибунам и в нецензурной форме накричал на болельщиков за плакаты в поддержку бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского.
«По ситуации с нашим капитаном Никитой Медведевым хочу извиниться перед болельщиками. После обидного поражения его захлестнули эмоции. Хочу донести, что для нас сейчас каждое внимание, каждый плакат, каждая кричалка очень важны, потому что мы все хотим победить, безразличных среди нас нет. Команда сегодня билась и старалась, но, к сожалению, мы проиграли. Готовимся к “Рубину”, будет организована логистика для наших болельщиков, давайте верить в победу до конца», — сказал Карасев на видео, опубликованном в своем Telegram-канале.
После 29 матчей «Пари НН» с 22 очками остается в зоне вылета — на 15-й строчке турнирной таблицы РПЛ. В заключительном туре сезона нижегородцы 17 мая в гостях сыграют с «Рубином».