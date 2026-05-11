Карседо: «Когда я приходил в “Спартак”, то задача была улучшить результат в таблице»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопрос, какой результат он будет считать удачным в сезоне РПЛ-2025/26.

Источник: РИА "Новости"

— Какой результат для вас будет удачным по итогам сезона?

— Когда мы приходили, то задача была улучшить результат в таблице. Команда играет и верит, выкладывается. Болельщики рады, мы постараемся подарить им еще больше радости в последних матчах сезона.

— Нынешний вызов в «Спартаке» для вас самый сложный в тренерской карьере?

— Конечно, в каждом клубе есть вызов и ожидания от болельщиков, руководства. Нужно работать, все упирается в результат. Думаю, что в «Спартаке» самый сложный вызов.

— Поддерживаете ли вы своего коллегу Унаи Эмери?

— Буквально пару дней назад списывались.. Я всегда слежу и счастлив за него.

«Спартак» набрал 51 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые за один тур до конца чемпионата-2025/26 отстают от «Локомотива» на 2 очка.

Спартак
2:1
Первый тайм: 1:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
11.05.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Франк Артига
Голы
Спартак
Кристофер Ву
(Манфред Угальде)
4′
Пабло Солари
(Манфред Угальде)
60′
Рубин
Александр Юкич
(Богдан Йочич)
90+3′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
47
Роман Зобнин
87′
24
Никита Массалыга
7
Пабло Солари
65′
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
53′
75′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
84′
87′
11
Ливай Гарсия
68
Руслан Литвинов
75′
35
Кристофер Мартинс
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
5
Игор Вуячич
84′
4
Константин Нижегородов
10
Мирлинд Даку
22
Велдин Ходжа
90+1′
3
Дениль Мальдонадо
34′
46′
98
Никита Лобов
12
Андерсон Арройо
21′
70
Дмитрий Кабутов
11
Назми Грипши
65′
8
Богдан Йочич
86′
23
Руслан Безруков
79′
43
Жак-Жюльен Сиве
7
Игнасио Начо Сааведра
63′
65′
77
Александр Юкич
Статистика
Спартак
Рубин
Желтые карточки
2
5
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
5
2
Угловые
6
3
Фолы
16
10
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти