Сперцян повторил рекорд чемпионатов России по голевым передачам за сезон

В игре с «Динамо» капитан «Краснодара» сделал 16-й результативный пас в текущем розыгрыше РПЛ.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян повторил рекорд чемпионатов России по футболу по голевым передачам за сезон.

В гостевом матче 29-го тура против московского «Динамо» Сперцян отметился голевым пасом, который стал для него 16-м в текущем сезоне. По этому показателю он повторил достижение Дмитрия Лоськова (сезон-2003), Халка (сезон-2015/16) и Максима Глушенкова (сезон-2023/24).

Сперцяну 25 лет, он является воспитанником «Краснодара». Вместе с командой игрок в прошлом сезоне стал чемпионом России.

