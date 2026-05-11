Сперцян повторил рекорд чемпионатов России по голевым передачам за сезон

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян повторил рекорд чемпионатов России по футболу по голевым передачам за сезон.
В гостевом матче 29-го тура против московского «Динамо» Сперцян отметился голевым пасом, который стал для него 16-м в текущем сезоне. По этому показателю он повторил достижение Дмитрия Лоськова (сезон-2003), Халка (сезон-2015/16) и Максима Глушенкова (сезон-2023/24).
Сперцяну 25 лет, он является воспитанником «Краснодара». Вместе с командой игрок в прошлом сезоне стал чемпионом России.
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.