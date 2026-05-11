Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо
1
:
Краснодар
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
4.80
П2
2.50
Футбол. Италия
21:45
Наполи
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.23
П2
6.60
Футбол. Англия
22:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.87
П2
4.50
Футбол. Испания
22:00
Райо Вальекано
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.25
П2
3.35
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2

Артига: «Мне очень нравится, как играет “Спартак”. Передовой футбол — так играют выдающиеся европейские команды»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига подвел итоги матча 29-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

Источник: Sport24

«Матч против “Спартака” был очень сложным, но мы понимали это еще и до начала игры. Одно дело, когда ты готовишь план на игру против такой команды, как “Балтика”, где тактический рисунок достаточно предсказуем. А другое дело, когда готовишь план на игру против “Спартака”. У красно-белых множество тактических вариантов, они не используют какую-то одну четкую структуру, действия команды меняются в зависимости от того, как проходит матч. Убежден, что такой “Спартак”, который мы увидели сегодня, должен бороться за чемпионство. Но, нельзя преуменьшать ценность сезона, который провела “Балтика”.

Мы ехали сюда за положительным исходом, но соперник играл лучше. Во втором тайме мы были злее, цепче, чем в первом, но пропустили второй гол, хотя моменты были. Забили гол в конце, но было поздно. У “Спартака” высокий уровень исполнителей. Это можно нивелировать за счёт единоборств. Иногда мы показывали это в других матчах с такими соперниками.

Мне очень нравится, как играет “Спартак”. Это современный футбол, потому что у “Спартака” нет привязки к структуре. Команда играет в гибридные схемы. Отправная точка команды — это футбол, игра с мячом. Передовой футбол — так играют выдающиеся европейские команды», — приводятся слова Артиги на сайте клуба.

Спартак
2:1
Первый тайм: 1:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
11.05.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Франк Артига
Голы
Спартак
Кристофер Ву
(Манфред Угальде)
4′
Пабло Солари
(Манфред Угальде)
60′
Рубин
Александр Юкич
(Богдан Йочич)
90+3′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
47
Роман Зобнин
87′
24
Никита Массалыга
7
Пабло Солари
65′
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
53′
75′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
84′
87′
11
Ливай Гарсия
68
Руслан Литвинов
75′
35
Кристофер Мартинс
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
5
Игор Вуячич
84′
4
Константин Нижегородов
10
Мирлинд Даку
22
Велдин Ходжа
90+1′
3
Дениль Мальдонадо
34′
46′
98
Никита Лобов
12
Андерсон Арройо
21′
70
Дмитрий Кабутов
11
Назми Грипши
65′
8
Богдан Йочич
86′
23
Руслан Безруков
79′
43
Жак-Жюльен Сиве
7
Игнасио Начо Сааведра
63′
65′
77
Александр Юкич
Статистика
Спартак
Рубин
Желтые карточки
2
5
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
5
2
Угловые
6
3
Фолы
16
10
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
