Артига: «Мне очень нравится, как играет “Спартак”. Передовой футбол — так играют выдающиеся европейские команды»

«Матч против “Спартака” был очень сложным, но мы понимали это еще и до начала игры. Одно дело, когда ты готовишь план на игру против такой команды, как “Балтика”, где тактический рисунок достаточно предсказуем. А другое дело, когда готовишь план на игру против “Спартака”. У красно-белых множество тактических вариантов, они не используют какую-то одну четкую структуру, действия команды меняются в зависимости от того, как проходит матч. Убежден, что такой “Спартак”, который мы увидели сегодня, должен бороться за чемпионство. Но, нельзя преуменьшать ценность сезона, который провела “Балтика”.



Мы ехали сюда за положительным исходом, но соперник играл лучше. Во втором тайме мы были злее, цепче, чем в первом, но пропустили второй гол, хотя моменты были. Забили гол в конце, но было поздно. У “Спартака” высокий уровень исполнителей. Это можно нивелировать за счёт единоборств. Иногда мы показывали это в других матчах с такими соперниками.



Мне очень нравится, как играет “Спартак”. Это современный футбол, потому что у “Спартака” нет привязки к структуре. Команда играет в гибридные схемы. Отправная точка команды — это футбол, игра с мячом. Передовой футбол — так играют выдающиеся европейские команды», — приводятся слова Артиги на сайте клуба.