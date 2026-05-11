В Российской премьер-лиге сменился лидер за тур до финиша

Футболисты «Краснодара» проиграли московскому «Динамо» со счетом 1:2 в гостевом матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе хозяев голы забили Константин Тюкавин (48-я минута) и Иван Сергеев (90+3), у гостей отличился Диего Коста (32).
Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян повторил рекорд РПЛ по голевым передачам за сезон (16). Столько же было у Дмитрия Лоськова (сезон-2003), Халка (2015/16) и Максима Глушенкова (2023/24).
«Динамо» забило «Краснодару» первый гол в официальных матчах с сентября 2023 года.
Команды провели второй очный матч менее чем за неделю — 7 мая «Краснодар» победил «Динамо» в серии пенальти и вышел в суперфинал Кубка России.
«Краснодар» с 63 очками по итогам тура уступил первое место в турнирной таблице РПЛ петербургскому «Зениту» (65), который в воскресенье обыграл «Сочи» со счетом 2:1. «Динамо» (42) расположилось на восьмой строчке.
В заключительном туре «Краснодар» 17 мая примет «Оренбург», «Динамо» в гостях сыграет с калининградской «Балтикой», «Зенит» на выезде встретится с «Ростовом».
Ролан Гусев
Мурад Мусаев
Константин Тюкавин
(Хуан Хосе Касерес)
48′
Иван Сергеев
90+3′
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
33′
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
2
Николас Маричаль
55
Максим Осипенко
90+4′
60
Тимофей Маринкин
13
Николя Муми Нгамале
83′
24
Луис Чавес
11
Артур Гомес
59′
21
Антон Миранчук
10
Бителло
60′
17
Ульви Бабаев
70
Константин Тюкавин
30′
71′
33
Иван Сергеев
87′
15
Данил Глебов
83′
91
Ярослав Гладышев
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
90+1′
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
65′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
83′
5
Жубал
53
Александр Черников
59′
66
Дуглас Аугусту
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
