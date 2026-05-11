«Краснодар» провалился в Москве: «Динамо» и Лунев принесли «Зениту» золото?

«Краснодар» неожиданно проиграл в гостях московскому «Динамо» в рамках предпоследнего, 29-го тура чемпионата России по футболу и свел к минимуму шансы защитить титул лучшей команды страны. РИА Новости Спорт — о шокирующем итоге встречи в столице и раскладах перед заключительными матчами национального первенства.
Время мести
Участники центрального тура встречались сегодня второй раз за пять дней: в четверг команды бились в Краснодаре за выход в суперфинал Кубка России. Как и в первой встрече в столице, мячей в основное время забито не было (да-да, ноль голов за 180 минут — нечасто такое встретишь), хотя и не назвать встречу скучной. В итоге, матч перешел в серию пенальти, героем которой стал голкипер «быков» Станислав Агкацев, который сотворил суперсейв ногой в духе Игоря Акинфеева, переписавшего историю нашего футбола в матче с Испанией на домашнем чемпионате мира — 2018.
И вот, новая встреча «Динамо» и «Краснодара». Уже в чемпионате страны, уже в Москве — для «бело-голубых» это шанс на реванш и возможность поставить подножку рвущимся к золотым медалям РПЛ «быкам» (последние в случае победы вернулись бы на первое место). Но сделать это было непросто, потому что в сезоне-2025/26 команда Ролана Гусева не смогла ни разу забить южанам за пять официальных матчей. Удручающая статистика.
И снова крутой перформанс вратаря
Тускло начала матч атака хозяев и в этот раз. За весь первый тайм москвичи создали всего пару моментов у ворот парней Мурада Мусаева (после плотного удара Бителло Агкацев среагировал, несмотря на плохую видимость из-за спин футболистов). У гостей впереди были дела получше: чего стоит только выход «два в один» от Джона Кордобы и Эдуарда Сперцяна (лучшие бомбардир и ассистент сезона соответственно), чьи планы открыть счет сорвал перехват и Николаса Маричаля и сейв от Андрея Лунева, не давшего рикошету поймать себя на противоходе.
С игры забить не получается — на помощь приходит «стандарт». На 32-й минуте Сперцян подал со штрафного, и оставшийся один-одинешенек Диего Коста отправил мяч головой в угол. Самый забивающий коллектив лиги решил, что пять таймов против «Динамо» без голов — перебор, и открыли счет.
Но «бело-голубым» такая логика пришлась тоже по душе. Сразу после перерыва Константин Тюкавин воспользовался разобщенностью защитников и, замкнув прострел Хуана Хосе Касереса, и сделал счет 1:1. Радовались голу не только на арене в Петровском парке, но и во всем Санкт-Петербурге.
«Краснодар» темп оперативно взвинтил и после небольшой паузы организовал два выхода один на один. Правда, сначала надежно сыграл Лунев, а затем гол Никиты Кривцова отменили из-за офсайда. Но напор «быки» не сбавляли: Кевина Ленини вывели на свидание с вратарем сборной России, однако снова безупречен Лунев!
Андрей поймал кураж, иначе это не назвать. На 85-й минуте южане предоставили Хуану Боселли возможность исполнить футбольный буллит: вышедший на замену нападающий пробежал половину поля впереди защитников, но великолепный Лунев заруинил «Краснодару» и этот эпизод.
На большее «быков» не хватило… Более того, даже ничью не спасли! Агкацеву из-за шиворота пришлось вытаскивать, а потом благодарить фортуну за то, что Сергеев промахнулся. Но второй эпизод Иван не запорол и расстрелял Станислава, принеся «Динамо» и удаленному за бесконечную ругань на арбитра Гусеву сенсационный триумф.
Похоже, это похороны чемпионской гонки
Шикарный подарок Питеру сделали «бело-голубые» и экс-зенитовец Андрей Лунев. Клуб с берегов Невы снова на первом месте, и отрыв от «Краснодара», совсем не похожего на себя вечером понедельника, достаточно комфортный. Целых два балла. Причем, учитывая преимущество «сине-бело-голубых» по личным встречам, «Краснодар» не устроит даже ничья в Ростове. Только поражение «Зенита» и собственная победа над «Оренбургом».
В такой исход событий, признаемся, верится слабо.
Матчи 30-го тура РПЛ
- «Ростов» — «Зенит»;
- «Краснодар» — «Оренбург»;
- ЦСКА — «Локомотив»;
- «Динамо» (Махачкала) — «Спартак»;
- «Балтика» — «Динамо»;
- «Рубин» — «Нижний Новгород»;
- «Сочи» — «Ахмат»;
- «Крылья Советов» — «Акрон».
Все противостояния последнего тура пройдут 17 мая в 18:00 мск.
Ролан Гусев
Мурад Мусаев
Константин Тюкавин
(Хуан Хосе Касерес)
48′
Иван Сергеев
90+3′
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
33′
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
2
Николас Маричаль
55
Максим Осипенко
90+4′
60
Тимофей Маринкин
13
Николя Муми Нгамале
83′
24
Луис Чавес
11
Артур Гомес
59′
21
Антон Миранчук
10
Бителло
60′
17
Ульви Бабаев
70
Константин Тюкавин
30′
71′
33
Иван Сергеев
87′
15
Данил Глебов
83′
91
Ярослав Гладышев
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
90+1′
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
65′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
83′
5
Жубал
53
Александр Черников
59′
66
Дуглас Аугусту
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
