«Краснодар» провалился в Москве: «Динамо» и Лунев принесли «Зениту» золото?

Участники центрального тура встречались сегодня второй раз за пять дней: в четверг команды бились в Краснодаре за выход в суперфинал Кубка России. Как и в первой встрече в столице, мячей в основное время забито не было (да-да, ноль голов за 180 минут — нечасто такое встретишь), хотя и не назвать встречу скучной. В итоге, матч перешел в серию пенальти, героем которой стал голкипер «быков» Станислав Агкацев, который сотворил суперсейв ногой в духе Игоря Акинфеева, переписавшего историю нашего футбола в матче с Испанией на домашнем чемпионате мира — 2018.