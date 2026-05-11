Тюкавин — о 2:1 с «Краснодаром»: «Обменяли бы на победу в Кубке»

«По спортивному, по мужски хотелось отомстить. Но я обменял бы этот гол на гол с пенальти.



Если спросить всю команду, то они бы тоже обменяли эту победу на победу в Краснодаре в Кубке.



Игра складывалась хорошо. После первого гола было видно, что “Краснодар” уже уставший, поэтому стали дожимать.



Ваня (Сергеев) — молодец, забил в свой день рождения», — передает слова Тюкавина корреспондент Sport24 Сергей Козлов.