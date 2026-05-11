перерыв
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Лидс
0
перерыв
Райо Вальекано
0
:
Жирона
0
2-й тайм
Наполи
2
:
Болонья
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2

Тюкавин — о 2:1 с «Краснодаром»: «Обменяли бы на победу в Кубке»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что хотел отомстить «Краснодару» после поражения в серии пенальти в ответном матчем финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что один из одиннадцатиметровых ударов не забил Тюкавин.

Сегодня бело-голубые обыграли «быков» со счетом 2:1 в 29-м туре РПЛ. Тюкавин забил первый гол динамовцев в игре.

«По спортивному, по мужски хотелось отомстить. Но я обменял бы этот гол на гол с пенальти.

Если спросить всю команду, то они бы тоже обменяли эту победу на победу в Краснодаре в Кубке.

Игра складывалась хорошо. После первого гола было видно, что “Краснодар” уже уставший, поэтому стали дожимать.

Ваня (Сергеев) — молодец, забил в свой день рождения», — передает слова Тюкавина корреспондент Sport24 Сергей Козлов.

Динамо
2:1
Первый тайм: 0:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
11.05.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Мурад Мусаев
Голы
Динамо
Константин Тюкавин
(Хуан Хосе Касерес)
48′
Иван Сергеев
90+3′
Краснодар
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
33′
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
2
Николас Маричаль
55
Максим Осипенко
90+4′
60
Тимофей Маринкин
13
Николя Муми Нгамале
83′
24
Луис Чавес
11
Артур Гомес
59′
21
Антон Миранчук
10
Бителло
60′
17
Ульви Бабаев
70
Константин Тюкавин
30′
71′
33
Иван Сергеев
87′
15
Данил Глебов
83′
91
Ярослав Гладышев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
90+1′
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
65′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
83′
5
Жубал
53
Александр Черников
59′
66
Дуглас Аугусту
Статистика
Динамо
Краснодар
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
10
14
Удары в створ
5
7
Угловые
2
6
Фолы
16
17
Офсайды
0
5
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
