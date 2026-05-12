В пресс-службе «ВТБ-Арены» прокомментировали сообщения о эвакуации

«После завершения матча поступил сигнал о возможной угрозе. В соответствии с действующими регламентами безопасности все подобные сообщения подлежат обязательной проверке. В том числе обследование территории с привлечением кинологической службы. По итогам проверки опасных предметов обнаружено не было», — сообщили в пресс-службе арены.