Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
2
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Рубин
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2

Лунев и Сергеев — герои «Зенита». Петербуржцы даже поздравили форварда после победного гола «Краснодару»

Парни помогли бывшему клубу в чемпионской гонке.

Источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» победило «Краснодар» в матче 29-го тура РПЛ (2:1) и отправило южан на вторую строчку в турнирной таблице. На финише чемпионата теперь лидирует «Зенит» — и благодарить за это он должен в первую очередь двух своих бывших футболистов.

Лунев — стена

Хотя москвичи в итоге пропустили только один мяч, они легко могли получить разгром — у «Краснодара» было достаточно убойных моментов. Однако превосходный матч выдал Андрей Лунев: голкипер бело-голубых совершил семь сейвов, в том числе два — невероятной сложности.

На 66-й минуте вратарь «Динамо» отбил удар Хуана Боселли — зимний новичок «быков» убежал один на один с вратарем, но не смог его переиграть. А на 81-й Андрей спас в не менее сложной ситуации, отбив удар Кевина Ленини с близкого расстояния.

Ожидаемо Лунева признали лучшим игроком матча — на интервью после победы он передал привет «Зениту», за который выступал с 2017 по 2021 год.

«Есть ли какой-то символизм в том, что бывшие игроки “Зенита” помогают ему в борьбе за чемпионство? Может быть. Может, юбилей не будут переносить на этот раз. Ладно, это шутка», — сказал Лунев в эфире «Матч ТВ».

Подарок от Сергеева

Другим экс-зенитовцем, сыгравшим в пользу бывшего клуба, стал форвард Иван Сергеев. Он забил победный мяч на 90+3-й минуте — ловко пробил в ближний угол ворот Станислава Агкацева.

Интересно, что в день игры, 11 мая, Сергеев отмечал день рождения. После победного гола пресс-служба «Зенита» поздравила своего экс-нападающего в социальных сетях.

«Сегодня бывшему нападающему сине-бело-голубых исполнился 31 год. С праздником, Ваня!» — забавно отбили инфоповод петербуржцы.

Сам Сергеев, выступавший за «Зенит» с 2022 по 2024 год, на поздравление отреагировал сдержанно.

«Приятен ли такой поступок “Зенита”? Приятно, что поздравили близкие и родственники, остальное не видел. Я еще не брал телефон. Самое важное — с утра позвонили семья, друзья. А в “Зените” я отыграл три года, так что большое спасибо», — сказал форвард.

Что дальше?

Пока рано говорить о том, что Лунев и Сергеев принесли «Зениту» чемпионство — впереди еще один тур. Но футболисты правда максимально помогли бывшему клубу: теперь петербуржцам достаточно не проиграть «Ростову» на выезде для завоевания золотых медалей.

А вот у «Краснодара» задача максимально усложнилась: надо не только обыгрывать «Оренбург» дома, но и надеяться на победу желто-синих. Шанс на совпадение двух этих событий оценить тяжело.

Динамо
2:1
Первый тайм: 0:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
11.05.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Мурад Мусаев
Голы
Динамо
Константин Тюкавин
(Хуан Хосе Касерес)
48′
Иван Сергеев
90+3′
Краснодар
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
33′
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
2
Николас Маричаль
55
Максим Осипенко
90+4′
60
Тимофей Маринкин
13
Николя Муми Нгамале
83′
24
Луис Чавес
11
Артур Гомес
59′
21
Антон Миранчук
10
Бителло
60′
17
Ульви Бабаев
70
Константин Тюкавин
30′
71′
33
Иван Сергеев
87′
15
Данил Глебов
83′
91
Ярослав Гладышев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
90+1′
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
65′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
83′
5
Жубал
53
Александр Черников
59′
66
Дуглас Аугусту
Статистика
Динамо
Краснодар
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
10
14
Удары в створ
5
7
Угловые
2
6
Фолы
16
17
Офсайды
0
5
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
