Лунев и Сергеев — герои «Зенита». Петербуржцы даже поздравили форварда после победного гола «Краснодару»

«Динамо» победило «Краснодар» в матче 29-го тура РПЛ (2:1) и отправило южан на вторую строчку в турнирной таблице. На финише чемпионата теперь лидирует «Зенит» — и благодарить за это он должен в первую очередь двух своих бывших футболистов.
Лунев — стена
Хотя москвичи в итоге пропустили только один мяч, они легко могли получить разгром — у «Краснодара» было достаточно убойных моментов. Однако превосходный матч выдал Андрей Лунев: голкипер бело-голубых совершил семь сейвов, в том числе два — невероятной сложности.
На 66-й минуте вратарь «Динамо» отбил удар Хуана Боселли — зимний новичок «быков» убежал один на один с вратарем, но не смог его переиграть. А на 81-й Андрей спас в не менее сложной ситуации, отбив удар Кевина Ленини с близкого расстояния.
Ожидаемо Лунева признали лучшим игроком матча — на интервью после победы он передал привет «Зениту», за который выступал с 2017 по 2021 год.
«Есть ли какой-то символизм в том, что бывшие игроки “Зенита” помогают ему в борьбе за чемпионство? Может быть. Может, юбилей не будут переносить на этот раз. Ладно, это шутка», — сказал Лунев в эфире «Матч ТВ».
Подарок от Сергеева
Другим экс-зенитовцем, сыгравшим в пользу бывшего клуба, стал форвард Иван Сергеев. Он забил победный мяч на 90+3-й минуте — ловко пробил в ближний угол ворот Станислава Агкацева.
Интересно, что в день игры, 11 мая, Сергеев отмечал день рождения. После победного гола пресс-служба «Зенита» поздравила своего экс-нападающего в социальных сетях.
«Сегодня бывшему нападающему сине-бело-голубых исполнился 31 год. С праздником, Ваня!» — забавно отбили инфоповод петербуржцы.
Сам Сергеев, выступавший за «Зенит» с 2022 по 2024 год, на поздравление отреагировал сдержанно.
«Приятен ли такой поступок “Зенита”? Приятно, что поздравили близкие и родственники, остальное не видел. Я еще не брал телефон. Самое важное — с утра позвонили семья, друзья. А в “Зените” я отыграл три года, так что большое спасибо», — сказал форвард.
Что дальше?
Пока рано говорить о том, что Лунев и Сергеев принесли «Зениту» чемпионство — впереди еще один тур. Но футболисты правда максимально помогли бывшему клубу: теперь петербуржцам достаточно не проиграть «Ростову» на выезде для завоевания золотых медалей.
А вот у «Краснодара» задача максимально усложнилась: надо не только обыгрывать «Оренбург» дома, но и надеяться на победу желто-синих. Шанс на совпадение двух этих событий оценить тяжело.
Ролан Гусев
Мурад Мусаев
Константин Тюкавин
(Хуан Хосе Касерес)
48′
Иван Сергеев
90+3′
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
33′
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
2
Николас Маричаль
55
Максим Осипенко
90+4′
60
Тимофей Маринкин
13
Николя Муми Нгамале
83′
24
Луис Чавес
11
Артур Гомес
59′
21
Антон Миранчук
10
Бителло
60′
17
Ульви Бабаев
70
Константин Тюкавин
30′
71′
33
Иван Сергеев
87′
15
Данил Глебов
83′
91
Ярослав Гладышев
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
90+1′
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
65′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
83′
5
Жубал
53
Александр Черников
59′
66
Дуглас Аугусту
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
