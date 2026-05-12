Жирков об удалении Гусева: «Думаю, что это были незаслуженные желтые карточки»

Тренер московского «Динамо» Юрий Жирков прокомментировал удаление наставника команда Ролана Гусева в домашнем матче 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1).

«Я даже не видел за что его удалили. Как и все тренеры, он выходил к бровке и что-то эмоционально подсказывал игрокам. Думаю, что это были незаслуженные желтые карточки. Это была последняя домашняя игра, и в ней надо было обязательно победить, отсюда и эмоциональность», — сказал Жирков на пресс-конференции.

«Краснодар» упустил лидерство за тур до финиша. И чемпионство?

На 79-й минуте Гусеву показали желтую карточку за «несогласие с решением арбитра, выраженное словом и жестом». В компенсированное ко второму тайму время он получил второе предупреждение по аналогичной причине и был удален.

Главный тренер «Динамо» из-за дисквалификации пропустит матч заключительного, 30-го тура чемпионата-2025/26 с «Балтикой» в Калининграде 17 мая.

«Динамо» (42 очка после 29 игр) идет на восьмом месте в таблице РПЛ.

