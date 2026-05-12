«Зенит» — золотой фаворит, Лунев остановил «Краснодар». Главные события тура

Главным итогом 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), безусловно, стала смена лидера. События развивались крайне интересно: сначала петербургский «Зенит» провел неудачный первый тайм в домашнем поединке против «Сочи» и рисковал досрочно закончить борьбу за золото. Но после перерыва подопечные Сергея Семака взяли свое, вырвав победу на последних минутах встречи благодаря голу Александра Ерохина.
Как выяснилось позднее, этот забитый мяч может стать золотым для «Зенита»: «Краснодар» в понедельник на выезде уступил московскому «Динамо» (1:2), которое взяло реванш за поражение после серии пенальти в Фонбет — Кубке России и прервало длинную серию неудач в очных встречах с действующим чемпионом. Примечательно, что большой вклад в успех бело-голубых внесли бывшие футболисты «Зенита»: вратарь Андрей Лунев, совершивший несколько невероятных спасений при равном счете, и нападающий Иван Сергеев, который в свой день рождения забил победный гол в компенсированное ко второму тайму время.
Петербургская команда оставалась бы на первом месте и в случае ничейного результата в игре «Динамо» — «Краснодар», но не стоит принижать значимость мяча, забитого Сергеевым, ведь благодаря его голу «Зениту» для титула достаточно сыграть вничью в гостевом матче с «Ростовом» в последнем туре. На данный момент сине-бело-голубые опережают «Краснодар» на два балла, в случае равенства очков они будут располагаться выше, так как имеют преимущество по личным встречам. Теперь подопечным Мурада Мусаева необходимо выигрывать у «Оренбурга» и ждать, что «Ростов» победит «Зенит». В противном случае краснодарскому коллективу не удастся во второй раз подряд завоевать чемпионство.
После ничьей в матче «Ахмат» — «Динамо» из Махачкалы (1:1) и поражения от «Зенита» «Сочи», одержавший четыре победы в пяти последних матчах перед выездом в Санкт-Петербург, потерял шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата страны.
«Локомотив» прервал серию неудач
Одним из ключевых матчей чемпионата для определения бронзового призера стал поединок между столичным «Локомотивом» и калининградской «Балтикой». Обе команды подходили к игре не в лучшем состоянии: у железнодорожников была всего одна победа в шести последних поединках, у балтийцев на том же отрезке — ни одной.
Победу со счетом 1:0 благодаря быстрому голу Александра Руденко одержала более мастеровитая команда из Москвы, хотя результат мог быть совсем иным: несмотря на то, что «Балтика» почти весь матч провела в меньшинстве (на 12-й минуте удалился защитник Кевин Андраде), «Локомотив» испытывал серьезные проблемы, а в середине второго тайма мог пропустить с пенальти — хозяев спас Антон Митрюшкин.
Но, как говорится, три очка не пахнут, и «Локомотив» сохранил за собой третью строчку, выбив из числа претендентов на бронзу не только «Балтику», но и ЦСКА. При удачном раскладе железнодорожники уже сейчас могли бы праздновать завоевание бронзовых медалей, но в понедельник их ближайший конкурент одержал победу и сохранил шансы на награды.
«Спартак» остался в гонке за бронзу
Красно-белые на своем поле показали весьма убедительную игру против казанского «Рубина», победив со счетом 2:1. Подопечные Франка Артиги оставались единственными, кто не знал поражений в чемпионате России текущей весной, но матч со «Спартаком» у них совершенно не получился.
Теперь на счету красно-белых 51 очко, они займут третье место по итогам чемпионата, если в заключительном туре обыграют на выезде махачкалинское «Динамо», а «Локомотив» уступит в дерби ЦСКА. Армейцы показали в прошедшем туре, что даже без турнирных целей готовы биться до конца.
18-летний Фиров приблизил «Пари НН» к вылету
Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Дмитрий Игдисамов, временно возглавивший основную команду, продолжил внедрять в состав своих воспитанников. В старте на игру с «Пари Нижний Новгород» появился Артем Бандикян, а на 58-й минуте вместо него на замену вышел юный полузащитник Имран Фиров. Именно эта перестановка принесла армейцам победу, хотя игра у них явно не получилась: «Пари НН» выглядел острее в атаке, заслуженно вел в счете, но в последние пару минут основного времени матча упустил не только победу, но и ничью.
Сначала Фиров отдал результативную передачу на Данилу Козлова, а потом забил и сам. Для 18-летнего игрока ЦСКА это был дебютный матч в РПЛ, и он сразу стал одним из главных героев тура. Маловероятно, что Игдисамова оставят главным тренером на следующий сезон, но своим решением дать шанс молодежи он точно заработал плюс в резюме. А Фиров стал самым молодым с 2009 года футболистом, который забил мяч и отдал голевой пас в дебютном матче чемпионата России.
«Пари НН» упустил шанс выбраться из зоны прямого вылета перед последним туром, на что некоторые отреагировали слишком эмоционально. В частности, вратарь нижегородцев Никита Медведев после матча выступил с критикой в адрес болельщиков, которые пришли с плакатами в поддержку бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского.
Только следующий тур покажет, было ли руководство клуба право, назначая за несколько недель до завершения сезона на пост наставника Вадима Гаранина. «Пари НН» нужно побеждать на выезде «Рубин» и надеяться на поражение махачкалинского «Динамо».
«Ростов» и «Оренбург» сохранили прописку в РПЛ
А вот этим двум командам уже можно расслабиться. Подопечные Джонатана Альбы и Ильдара Ахметзянова одержали важнейшие победы над своими прямыми конкурентами, тольяттинским «Акроном» (3:1) и самарскими «Крыльями Советов» (1:0) соответственно, благодаря чему обеспечили себе место в топ-12.
В следующем туре «Акрон» и «Крылья Советов» в очном матче решат, кто же из них отправится в стыки, а кто гарантирует себе место в высшем дивизионе на следующий сезон.
Денис Бояров