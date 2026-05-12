«Зенит» — золотой фаворит, Лунев остановил «Краснодар». Главные события тура

Петербургская команда оставалась бы на первом месте и в случае ничейного результата в игре «Динамо» — «Краснодар», но не стоит принижать значимость мяча, забитого Сергеевым, ведь благодаря его голу «Зениту» для титула достаточно сыграть вничью в гостевом матче с «Ростовом» в последнем туре. На данный момент сине-бело-голубые опережают «Краснодар» на два балла, в случае равенства очков они будут располагаться выше, так как имеют преимущество по личным встречам. Теперь подопечным Мурада Мусаева необходимо выигрывать у «Оренбурга» и ждать, что «Ростов» победит «Зенит». В противном случае краснодарскому коллективу не удастся во второй раз подряд завоевать чемпионство.