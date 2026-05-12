В «Динамо» назвали причину эвакуации арены после матча с «Краснодаром»

Примерно через час после окончания игры поступил сигнал о возможной угрозе. По итогам проверки с привлечением кинологической службы опасных предметов не обнаружено.

Источник: Валерий Шарифулин / ТАСС

Эвакуация домашнего стадиона московского «Динамо» после матча 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» произошла из-за сигнала о возможной угрозе. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе арены.

В воскресенье, 11 мая, «Динамо» на своем поле обыграло «Краснодар» со счетом 2:1. Примерно через час после финального свистка на стадионе сработала система оповещения об эвакуации.

В пресс‑службе арены пояснили, что поступил сигнал о возможной угрозе. «В соответствии с действующими регламентами безопасности все подобные сообщения подлежат обязательной проверке. В том числе обследование территории с привлечением кинологической службы. По итогам проверки опасных предметов обнаружено не было», — заявили в пресс‑службе.

«Краснодар» с 63 очками по итогам тура уступил первое место в турнирной таблице РПЛ петербургскому «Зениту» (65), который в воскресенье обыграл «Сочи» со счетом 2:1. «Динамо» (42) расположилось на восьмой строчке.

В заключительном туре «Краснодар» 17 мая примет «Оренбург», «Динамо» в гостях сыграет с калининградской «Балтикой».

Динамо
2:1
Первый тайм: 0:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
11.05.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Мурад Мусаев
Голы
Динамо
Константин Тюкавин
(Хуан Хосе Касерес)
48′
Иван Сергеев
90+3′
Краснодар
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
33′
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
2
Николас Маричаль
55
Максим Осипенко
90+4′
60
Тимофей Маринкин
13
Николя Муми Нгамале
83′
24
Луис Чавес
11
Артур Гомес
59′
21
Антон Миранчук
10
Бителло
60′
17
Ульви Бабаев
70
Константин Тюкавин
30′
71′
33
Иван Сергеев
87′
15
Данил Глебов
83′
91
Ярослав Гладышев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
90+1′
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
65′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
83′
5
Жубал
53
Александр Черников
59′
66
Дуглас Аугусту
Статистика
Динамо
Краснодар
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
10
14
Удары в створ
5
7
Угловые
2
6
Фолы
16
17
Офсайды
0
5
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти