В «Динамо» назвали причину эвакуации арены после матча с «Краснодаром»

Эвакуация домашнего стадиона московского «Динамо» после матча 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» произошла из-за сигнала о возможной угрозе. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе арены.
В воскресенье, 11 мая, «Динамо» на своем поле обыграло «Краснодар» со счетом 2:1. Примерно через час после финального свистка на стадионе сработала система оповещения об эвакуации.
В пресс‑службе арены пояснили, что поступил сигнал о возможной угрозе. «В соответствии с действующими регламентами безопасности все подобные сообщения подлежат обязательной проверке. В том числе обследование территории с привлечением кинологической службы. По итогам проверки опасных предметов обнаружено не было», — заявили в пресс‑службе.
«Краснодар» с 63 очками по итогам тура уступил первое место в турнирной таблице РПЛ петербургскому «Зениту» (65), который в воскресенье обыграл «Сочи» со счетом 2:1. «Динамо» (42) расположилось на восьмой строчке.
В заключительном туре «Краснодар» 17 мая примет «Оренбург», «Динамо» в гостях сыграет с калининградской «Балтикой».
