Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Сельта
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.85
П2
4.20
Футбол. Испания
21:00
Бетис
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.39
П2
5.28
Футбол. Испания
22:30
Осасуна
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.65
П2
2.70
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Лидс
1
П1
X
П2

«Динамо» обновило газон, вдохновившись «Лестером»

В понедельник, 12 мая, «Динамо» представило новый узор газона на «ВТБ Арене». Агрономы стадиона два дня работали над тем, чтобы изменить поле к матчу 29-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1).

Источник: Спорт-Экспресс

Команда вдохновилась узором, который присутствует на домашнем стадионе английского «Лестера», «Кинг Пауэр».

«Мы хотели сделать небольшой, но запоминающийся подарок нашим зрителям к завершению сезона. Такие детали формируют атмосферу матча и подчеркивают уровень подготовки арены. Отдельная благодарность агрономической службе “ВТБ Арены” за профессионализм и внимание к каждой детали. Мы видим большой интерес болельщиков к таким визуальным решениям, поэтому в будущем планируем продолжать эксперименты с дизайном газона и готовить новые необычные оформления поля», — отметил генеральный директор «ВТБ Арены» Станислав Ковалев.

«Динамо» после 29-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Краснодар» с 63 очками расположился на второй строчке.

Динамо
2:1
Первый тайм: 0:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
11.05.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Мурад Мусаев
Голы
Динамо
Константин Тюкавин
(Хуан Хосе Касерес)
48′
Иван Сергеев
90+3′
Краснодар
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
33′
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
2
Николас Маричаль
55
Максим Осипенко
90+4′
60
Тимофей Маринкин
13
Николя Муми Нгамале
83′
24
Луис Чавес
11
Артур Гомес
59′
21
Антон Миранчук
10
Бителло
60′
17
Ульви Бабаев
70
Константин Тюкавин
30′
71′
33
Иван Сергеев
87′
15
Данил Глебов
83′
91
Ярослав Гладышев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
90+1′
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
65′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
83′
5
Жубал
53
Александр Черников
59′
66
Дуглас Аугусту
Статистика
Динамо
Краснодар
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
10
14
Удары в створ
5
7
Угловые
2
6
Фолы
16
17
Офсайды
0
5
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
