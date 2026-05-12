Мостовой встал на сторону Медведева, раскритиковавшего фанатов за поддержку Шпилевского

В понедельник, 11 мая, после матча 29-го тура с ЦСКА (1:2) футболист в резкой форме раскритиковал фанатов, которые поддержали экс-главного тренера нижегородцев Алексея Шпилевского.
«Он все правильно сделал. Я на его стороне. Про Шпилевского я все еще давно говорил. Вот как такие появляются в нашем футболе? Откуда их берут? Я понимаю, если бы там были в прошлом игроки, но они даже в футбол не играли…» — сказал Мостовой «СЭ».
Во время матча болельщики нижегородцев разместили на трибунах плакаты с изображением Шпилевского с надписью «Наш тренер! Мы с тобой».