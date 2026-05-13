Тюкавин предположил, что сходит с Овечкиным в баню после его приезда в Москву

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин хотел бы встретиться с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным, вместе они могли бы сходить в баню или провести хоккейную тренировку. Об этом Тюкавин рассказал ТАСС.
Ранее источник ТАСС сообщил, что Овечкин прилетит в Москву в среду.
«Если получится увидеться, увидимся с ним с удовольствием. Сходим в баню или еще что-то поделаем. Конечно, совместная тренировка. Съездим на лед, потренируемся, покидаем шайбы. Конечно, ждем его», — сказал Тюкавин.
Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.Читать дальше