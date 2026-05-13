Радимов — о Талалаеве: «Интересно, обратился ли он к психотерапевту»

Также экс-футболист отреагировал на комментарий главного тренера калининградцев Андрея Талалаева. После окончания матча Радимов заявил, что бело-синим не хватило сил в концовке сезона. Специалист же ответил, что не обсуждает слова трусов, подлецов и бездельников. В апреле между Радимовым и Талалаевым началась перепалка в прямом эфире матча между «Краснодаром» и «Балтикой» (2:2).
— А «Локо» показал «бронзовую» игру, скажем так, медальную?
— Я скажу, не то чтобы показал, но «Локо», в принципе, контролировал мяч, и так как сложились результаты в конце, и вообще весь чемпионат, наверное, «Локо» больше всех заслужил это, если брать всю динамику по сезону. И в этом матче без Батракова железнодорожники сделали то, что и надо. Плюс «Балтика» им помогла, конечно. Ну как на десятой минуте можно привезти такое? Откуда это идёт? Мы это все понимаем…
— Намекаете на слишком откровенные эмоции Андрея Викторовича Талалаева?
— Видел, что он меня опять вспоминал в прессе и был чем-то недоволен. Отвечу только одним: после того самого матча «Балтики» с ЦСКА гендиректор армейцев Роман Бабаев посоветовал Андрею Викторовичу обратиться к психотерапевту. Очень интересно, последовал ли он этой рекомендации? И если да, то есть ли справка или нет? — сказал Радимов «РБ Спорт».
Ранее Бабаев посоветовал Талалаеву обратиться к психотерапевту, после того как тренер «Балтики» выбил мяч на трибуны в матче с ЦСКА (1:0).