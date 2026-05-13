Вратарь «Пари НН» Медведев взял на себя расходы за выезд для болельщиков

Голкипер понес административное наказание за нецензурные высказывания в адрес болельщиков после матча с ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая. /ТАСС/. Вратарь футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев понес административное наказание за высказывания после матча 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА и взял на себя расходы на организацию выезда для болельщиков в Казань. Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 2:1. До 88-й минуты в счете вела команда из Нижнего Новгорода. После матча Медведев был недоволен плакатами болельщиков в поддержку бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского и нецензурно выражался в адрес поклонников своей команды.

«Уверен, что все уже в курсе, что произошло после матча с ЦСКА, наш капитан не справился с эмоциями, переборщил с высказываниями. Я уже реагировал на эту ситуацию и лично извинялся перед болельщиками. А сейчас посчитал необходимым провести с Никитой беседу. И честно могу сказать, что разговором доволен. Никита уже лично поговорил с участниками конфликта, записал видеоизвинение для болельщиков, понес административное наказание и взял на себя расходы на организацию выезда для болельщиков в Казань», — написал Карасев.

Ранее ТАСС сообщал, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит неспортивное поведение Медведева. Заседание пройдет 14 мая. Медведев приглашен на заседание.

«Пари НН» с 22 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке. Идущее на 14-м месте махачкалинское «Динамо» опережает команду из Нижнего Новгорода на три очка. В случае равенства баллов выше в таблице окажется «Пари НН». Две худшие команды по итогам чемпионата напрямую вылетают из РПЛ, клубы, которые займут 13-е и 14-е места, сыграют стыковые матчи с коллективами Первой лиги.

В заключительном туре «Пари НН» на выезде сыграет с казанским «Рубином», махачкалинское «Динамо» примет столичный «Спартак». Все игры последнего тура состоятся 17 мая и начнутся в 18:00 мск.

