Футбол. Испания
20:00
Валенсия
:
Райо Вальекано
П1
2.28
X
3.18
П2
3.60
Футбол. Испания
21:00
Жирона
:
Реал Сосьедад
П1
1.94
X
3.87
П2
3.90
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Овьедо
П1
1.27
X
6.80
П2
11.00
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
3
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Барселона
0
П1
X
П2

У Игдисамова пока не было переговоров с руководством ЦСКА по поводу постоянной работы главным тренером

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал о своем будущем в команде.

Источник: РИА "Новости"

— Есть ли у вас мечта стать главным тренером ЦСКА без приставки и.о.?

— Никакого диалога с руководством клуба не было на этот счет. Стараюсь не обращать внимание на весь этот шум вокруг. Здесь от меня ничего не зависит. Мое дело — подготовить команду к оставшемуся матчу, честно трудиться, помочь команде. Если думать об этом, то можно погрязнуть в мыслях и не останется времени для ежедневной работы, которой очень много. Своими желаниями я буду делиться с Дедом Морозом.

— Но появляются разговоры, что вы в любом случае останетесь в тренерском штабе основной команды.

— Таких разговоров не было. Все может сложиться по-разному. Все будет зависеть от тренера, который придет. Он может занять принципиальную позицию и все. Сейчас не время для таких разговоров. Нужно подготовиться к «Локомотиву».

Игдисамову 39 лет. Он был назначен и.о. главного тренера ЦСКА 4 мая 2026 года, сменив Фабио Челестини.

ЦСКА с 48 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном туре сезона красно-синие 17 мая примут «Локомотив».

Футбол. Премьер-лига
17.05
ЦСКА
:
Локомотив
П1
2.59
X
3.62
П2
2.65