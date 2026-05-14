У Игдисамова пока не было переговоров с руководством ЦСКА по поводу постоянной работы главным тренером

— Есть ли у вас мечта стать главным тренером ЦСКА без приставки и.о.?
— Никакого диалога с руководством клуба не было на этот счет. Стараюсь не обращать внимание на весь этот шум вокруг. Здесь от меня ничего не зависит. Мое дело — подготовить команду к оставшемуся матчу, честно трудиться, помочь команде. Если думать об этом, то можно погрязнуть в мыслях и не останется времени для ежедневной работы, которой очень много. Своими желаниями я буду делиться с Дедом Морозом.
— Но появляются разговоры, что вы в любом случае останетесь в тренерском штабе основной команды.
— Таких разговоров не было. Все может сложиться по-разному. Все будет зависеть от тренера, который придет. Он может занять принципиальную позицию и все. Сейчас не время для таких разговоров. Нужно подготовиться к «Локомотиву».
Игдисамову 39 лет. Он был назначен и.о. главного тренера ЦСКА 4 мая 2026 года, сменив Фабио Челестини.
ЦСКА с 48 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном туре сезона красно-синие 17 мая примут «Локомотив».