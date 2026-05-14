Вратаря «Пари НН» Никиту Медведева оштрафовали на 300 тыс. рублей

«Пари НН» с 22 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Идущее на 14-м месте махачкалинское «Динамо» опережает команду из Нижнего Новгорода на 3 очка. В случае равенства баллов выше в таблице окажется «Пари НН». Две худшие команды по итогам чемпионата напрямую вылетают из РПЛ, клубы, которые займут 13-е и 14-е места, сыграют стыковые матчи с коллективами Первой лиги.