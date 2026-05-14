Вратаря «Пари НН» Никиту Медведева оштрафовали на 300 тыс. рублей

После матча с ЦСКА голкипер был недоволен плакатами болельщиков в поддержку бывшего главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского и нецензурно выражался в адрес поклонников своей команды.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал вратаря «Пари Нижний Новгород» Никиту Медведева на 300 тыс. рублей за высказывания после матча 29-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 2:1. До 88-й минуты в счете вела команда из Нижнего Новгорода. После матча Медведев был недоволен плакатами болельщиков в поддержку бывшего главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского и нецензурно выражался в адрес поклонников своей команды.

«За оскорбительное поведение в отношении иных лиц, не повлекшее прямое удаление игрока и не отмеченное в протоколе матча, и за неспортивное поведение оштрафовать футболиста “Пари НН” Никиту Медведева на 300 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

«Пари НН» с 22 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Идущее на 14-м месте махачкалинское «Динамо» опережает команду из Нижнего Новгорода на 3 очка. В случае равенства баллов выше в таблице окажется «Пари НН». Две худшие команды по итогам чемпионата напрямую вылетают из РПЛ, клубы, которые займут 13-е и 14-е места, сыграют стыковые матчи с коллективами Первой лиги.

В заключительном туре «Пари НН» на выезде сыграет с казанским «Рубином», махачкалинское «Динамо» примет московский «Спартак». Все игры последнего тура состоятся 17 мая и начнутся в 18:00 мск.

