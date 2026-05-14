Гендиректор «Ростова» высказался о финансовом благополучии клуба: «Работа ведется ежечасно»

Ранее «Ростов» прошел лицензирование для участия в следующем сезоне российской Премьер-Лиги, несмотря на слухи о серьезных финансовых проблемах.
— Будет ли «Ростов» финансово устойчивым в новом сезоне?
— Работа в этом направлении ведется ежечасно. Постоянно ведутся переговоры с нашими партнерами, спонсорами. Все мы знаем, что правительство Ростовской области является стопроцентным учредителем, и по данной линии ведется работа. Что касается трансферов, то работаем в этом направлении, но пока без комментариев, — заявил Гончаров в интервью Odds.ru.
После 29 туров «Ростов» занимает 10-е место в таблице РПЛ, имея 33 очка в активе.