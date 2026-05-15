«Провокаций от меня не было. Просто выбил мяч». Талалаев о конфликте с ЦСКА, Андраде в «Зените» и своем будущем

Последний раз «Балтика» побеждала в марте — но по-прежнему остается главным открытием сезона РПЛ. Всего год назад команда Андрея Талалаева поднялась из Первой лиги — а сейчас, за тур до конца сезона-25/26, гарантировала себе минимум 6-е место. И это несмотря на травмы лидеров, преследующие «Балтику» всю весну — Хиля, Бориско, Филина, Чивича — и дисквалификацию Талалаева. Вы, конечно, помните, как тренер ее заработал.
На этой неделе Талалаев удостоился премии «Серебряная лань» — как лучший тренер 2025 года. А после получения награды уделил несколько минут корреспонденту Sport24 Андрею Бабичу.
— Перед одним из матчей вы сравнили «Балтику» с велосипедом. Раскроете метафору?
— Мы успешно научились кататься на детском велосипеде. И нас толкнули на спортивную трассу — РПЛ — на том же велосипеде. По ходу сезона нам открутили пару колес. Устойчивости это не добавило, но мы продолжили соревноваться. Затем у нас отвалилось еще несколько достаточно серьезных запчастей. Очень тяжело рулить без руля.
— Не хотелось бы, чтобы летом, пока велосипед будет стоять в гараже, забрали еще парочку запчастей.
— Пока что я не слышал от руководства конкретных задач на следующий сезон. Они будут формироваться исходя из того, что мы будем иметь. На данный момент мы имеем уверенных в себе футболистов, попробовавших и знающих, что такое Премьер-лига, ставших мудрее, лучше, но и старше.
— Ваш принцип — команда может отпустить за трансферное окно не больше одного футболиста в каждой линии. Он не изменится?
— Нет. Этот принцип мы приняли с руководством клуба при формировании команды, чтобы расти и двигаться вперед. У нас есть запросы на всех центральных защитников, но надеюсь, что уйдет только Андраде.
— В «Зенит»?
— Не знаю. К Андраде проявляют интерес большое количество клубов из России и серьезная команда из Бразилии. Куда он уйдет, знают только участники переговоров.
— В СМИ обсуждался интерес к вам со стороны ЦСКА. К вам обращались из этого клуба?
— Нет.
— А вообще возможен ваш союз с ЦСКА после истории в очном матче и слов Романа Бабаева, который посоветовал вам обратиться к психотерапевту?
— Вы придаете очень большое значение словам. Я воспитан на том, что мужчины должны придавать значение поступкам.
Не согласен с оценкой, которую дали моему поступку, и дисквалификацией. С моей стороны не было никакой провокации. Я просто выбил мяч. Если Кармо сейчас сидит в запасе только потому, что я сделал три касания, а он не успел изменить решение за это время… Энрике — молодой, подающий надежды футболист, ему надо еще подрасти. За время конфликта я успел пообщаться на поле с Акинфеевым, Мойзесом и Гайичем. Меня спросили: «Зачем вы толкнули Кармо?» А я вообще никого не толкал и не собирался. Мне было нужно разбить эпизод.
Я прекрасно знаю регламент и был готов к красной. Но когда оппонент с претензией прибегает в мою техническую зону, а потом на разборе КДК мужчина (видимо, имеется в виду Фабио Челестини. — Sport24) искажает слова, которые он говорил… Я вот не стесняюсь того, что сказал. Все это слышали, видели и прочитали по губам. Не отказываюсь от своих поступков и всегда готов понести наказание. Да, недопустимо, чтобы люди видели конфликты в публичной плоскости. Надо было уйти. Но, по крайней мере, доказывать, что я делал и говорил другое, не буду.
Что касается слов Бабаева — у каждого в футболе есть свое мнение. Роман Юрьевич меня не знает, поэтому, думаю, ему сложно оценивать меня и мои поступки. Ошибки совершают все. Но исключать возможность общения или совместной работы я не стал бы. Вот вы когда-нибудь дрались во дворе?
— Было дело.
— Как правило, знакомые после драки становятся друзьями. Я с моим лучшим другом на футбольной площадке постоянно вступал в конфликты, иногда — феерически. Поэтому придавать большую значимость словам Бабаева, сказанным после поступка, особого смысла нет.
— Что скажете о своем будущем?
— Меня связывали со многими большими клубами. Я был уже и в шорт-листах, и в лонг-листах. Хорошо, что в коктейлях у них не был. Я профессионально занимаюсь своим делом. Контракт с «Балтикой» рассчитан на три года.
— «Балтика» может вас отпустить бесплатно?
— Только в европейский клуб, который борется за Лигу чемпионов. Всем остальным придется заплатить.