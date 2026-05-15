Гаджиев объяснил, почему не верит в бой Талалаева и Радимова

"Не очень в это верю. В лице Дзюбы, Гуди, Джиагана мы видим тех людей, которые ежедневно занимаются спортом. При всем уважении к Андрею и Владиславу, которые в прошлом — крутейшие футболисты, сейчас они мне не представляются людьми, которые со спортом прямо дружат, хотя физкультурой, возможно, и занимаются. Поэтому вытащить их в ринг будет сложнее. Не особо верю в это.
Знаю про это противостояние и слежу за конфликтом. Изначально подумал, а возможен ли такой бой? Но понял, что, скорее, нет. Именно потому что Владислав — эксперт, Андрей — тренер. Это не люди, которые по полтора-два часа в день тренируются. Возраст в том числе играет роль«, — сказал Гаджиев “СЭ”.
19 апреля между Радимовым и Талалаевым произошла перепалка в прямом эфире по ходу матча 25-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Балтикой» (2:2). Специалист пропускал игру из-за дисквалификации.