Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:00
Астон Вилла
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.55
П2
2.45
Футбол. Первая лига
16.05
СКА-Хабаровск
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.30
П2
2.76
Футбол. Первая лига
16.05
Ротор
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.94
П2
8.75
Футбол. Первая лига
16.05
Челябинск
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.30
П2
3.04
Футбол. Первая лига
16.05
Волга
:
Факел
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.59
П2
1.81
Футбол. Первая лига
16.05
КАМАЗ
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.38
П2
6.77

Гаджиев объяснил, почему не верит в бой Талалаева и Радимова

Известный промоутер Камил Гаджиев поделился с «СЭ» мнением о возможном проведении боя между главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым и экс-футболистом «Зенита» Владиславом Радимовым.

Источник: РИА "Новости"

"Не очень в это верю. В лице Дзюбы, Гуди, Джиагана мы видим тех людей, которые ежедневно занимаются спортом. При всем уважении к Андрею и Владиславу, которые в прошлом — крутейшие футболисты, сейчас они мне не представляются людьми, которые со спортом прямо дружат, хотя физкультурой, возможно, и занимаются. Поэтому вытащить их в ринг будет сложнее. Не особо верю в это.

Знаю про это противостояние и слежу за конфликтом. Изначально подумал, а возможен ли такой бой? Но понял, что, скорее, нет. Именно потому что Владислав — эксперт, Андрей — тренер. Это не люди, которые по полтора-два часа в день тренируются. Возраст в том числе играет роль«, — сказал Гаджиев “СЭ”.

19 апреля между Радимовым и Талалаевым произошла перепалка в прямом эфире по ходу матча 25-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Балтикой» (2:2). Специалист пропускал игру из-за дисквалификации.