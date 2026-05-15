Форвард махачкалинского «Динамо» вошел в состав сборной Туниса на ЧМ-2026

Нападающий махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури включен в состав сборной Туниса на предстоящий чемпионат мира, сообщает пресс‑служба Федерации футбола Туниса (FTF) в соцсети Х.
В нынешнем сезоне 28-летний форвард провел за «Динамо» 27 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав три результативные передачи.
Помимо Мастури, в заявку сборной вошел экс-защитник «Рубина» Монтассар Тальби, ныне выступающий за французский «Лорьян».
Сборная Туниса на групповом этапе сыграет с командами Швеции, Японии и Нидерландов. Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.