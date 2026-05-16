«Талалаев выстроил такую систему, при которой может пропустить матч»

Главной сенсацией нынешнего сезона РПЛ стала калининградская «Балтика». Вернувшись год назад из первой лиги, команда Андрея Талалаева сразу включилась в борьбу за медали и в первых 22 турах потерпела всего два поражения.
Однако в последние полтора месяца калининградцы пережили спад: семь матчей без побед — четыре ничьи и три поражения. После гостевого проигрыша «Локомотиву» (0:1) команда за тур до конца чемпионата лишилась шансов на медали. Сейчас «Балтика» занимает шестое место, но в случае победы над московским «Динамо» в заключительном туре 17 мая и осечек «Спартака» и ЦСКА может подняться на четвертую строчку.
В интервью «Известиям» полузащитник Иван Беликов подвел итоги сезона, оценил перспективы команды и объяснил, почему отсутствие Талалаева на бровке весной не должно было сказаться на игре футболистов.
— Ваша команда за тур до конца чемпионата потеряла шансы на бронзу. Есть разочарование от того, что в итоге не дотянулись до медалей?
— Я вам скажу так: качество игры у нас улучшается с каждым матчем. А результат всегда придет. Надо просто дальше улучшать качество и исправлять то, что не получается.
— То есть серия из семи последних матчей без побед случилась вопреки качеству игры?
— Есть множество причин, которые повлияли на эти результаты.
— Какие?
— С каждой игрой у нас теряются люди. Особенно сейчас, когда из-за травм и дисквалификаций выбыли шесть человек. Это один аспект. Второй аспект в том, что очень тяжелые выезды у нас были в последнее время. Тут и «Локомотив», и «Краснодар». И еще надо сказать, что всё-таки, когда серия без побед растягивается, когда у тебя четыре ничьи подряд, причем в большинстве случаев мы могли выигрывать, ты иногда психологически надламываешься. Мы не хотели говорить, но чуть-чуть данный фактор влияет.
Плюс надо отметить, что люди, которые пришли зимой, люди, которые заменили по ходу весны выбывших, безусловно прогрессируют этой весной, но их уровень пока не тот, что у тех, кто был в «Балтике» до этого. У нас все выходят на новый уровень, и новичкам основного состава приходится нагонять.
— Можно ли сказать, что всё равно «Балтика» должна была пережить этот свойственный удачно начинающим сезон новичкам РПЛ спад, который удавалось избегать первые 22 тура?
— Все могут говорить всё, что угодно. Мы должны были «сдуться» уже туре в 10-м (улыбается).
— А «сдулись» только после 25-го, если считать лишь серию из трех поражений.
— А «сдулись» только сейчас. И то это как посмотреть. У каждого свое мнение, заслужили мы по игре эту серию без побед или нет. Каждый сам решит, закономерен этот спад или нет. Я, честно говоря, не знаю. Надо смотреть цифры, статистику, качество игры. Так просто сказать трудно.
— Сказалось ли отсутствие на бровке Андрея Талалаева в большинстве весенних матчей — сначала из-за дисквалификаций, потом из-за перенесенной операции?
— Мое мнение: он выстроил в команде такую систему, что его отсутствие не всегда имеет значение. Именно он это сделал за год-полтора. То, что эмоционально и психологически Андрей Викторович работает с нами, приводит к тому, что мы растем. Поэтому им выстроена такая система, при которой иногда он может отсутствовать.
— Этой весной «Балтика» много очков потеряла, пропуская в концовках матчей — так было в случае с выездным поражением от «Зенита» (0:1), выездной ничьей с «Ростовом» (1:1), домашней ничьей с «Пари Нижний Новгород» (2:2). Можно сказать, что в такие моменты не хватало эмоций Талалаева на бровке?
— Возможно. Точно утверждать не буду, но возможно.
— В следующем чемпионате «Балтика» сможет снова бороться за медали?
— Я думаю, мы сможем всё это сделать.
— Зимой «Балтика» смогла сохранить у себя почти весь состав, лишь Владислав Саусь ушел в «Спартак». Есть опасения, что предстоящим летом богатые клубы будут нацеливаться на большинство ваших игроков?
— Это никто не отменял. Всё может быть.
— К вам и вашему агенту кто-то обращался с такими предложениями?
— Мне хорошо в «Балтике», поверьте. Я развиваюсь здесь и полностью сосредоточен на своей команде. Никаких предложений у меня не было.
— Какие цели на следующий сезон?
— Показать стабильность. Возможно, удержаться на нынешнем уровень. Но в первую очередь показать стабильную качественную игру. И избежать нынешних спадов. Чтобы были высокие результаты и качество игры.
Алексей Фомин