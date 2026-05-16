Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
СКА-Хабаровск
1
:
Нефтехимик
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.55
П2
8.50
Футбол. Первая лига
13:00
Ротор
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.61
П2
7.75
Футбол. Первая лига
13:00
Челябинск
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.29
П2
2.96
Футбол. Первая лига
13:00
Волга
:
Факел
Все коэффициенты
П1
4.55
X
3.59
П2
1.82
Футбол. Первая лига
13:00
КАМАЗ
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.33
П2
6.23
Футбол. Первая лига
13:00
Черноморец
:
Урал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.25
П2
3.16
Футбол. Первая лига
13:00
Арсенал
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.62
X
3.27
П2
2.14
Футбол. Первая лига
13:00
Спартак Кс
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.22
П2
3.06
Футбол. Германия
16:30
Боруссия М
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.71
П2
1.65
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.50
П2
9.00
Футбол. Германия
16:30
Бавария
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.14
X
11.00
П2
15.00
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.39
П2
1.93
Футбол. Германия
16:30
Фрайбург
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.87
П2
2.50
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.30
П2
3.45
Футбол. Германия
16:30
Санкт-Паули
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.67
П2
2.46
Футбол. Германия
16:30
Унион Б
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.01
П2
2.43
Футбол. Германия
16:30
Вердер
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.12
П2
2.03
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.31
П2
3.43
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2

Талалаев оценил влияние ужесточения лимита на легионеров на РПЛ

Со следующего сезона в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более 7.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Ужесточение лимита на легионеров может понизить общий уровень Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), а на длинной дистанции может повыситься общий уровень российских футболистов. Такое мнение в интервью ТАСС высказал главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 30, 17.05.2026, 18:00
Балтика
-
Динамо
-

Министерство спорта РФ подписало приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/27. Согласно нынешнему лимиту клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. Со следующего сезона в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более 7.

«На “Балтику” это никак не повлияет. Мы и сейчас работаем ниже лимита, у нас нет деления на молодых, старых, легионеров. У нас выходят играть футболисты, которые лучше тренируются. На сегодняшний момент лучшие. Спортивный отдел и спортивный директор прежде всего в работе с нами анализируют кандидатуры российских футболистов на каждую позицию, только потом, если нас не устраивает соотношение качество футболиста и цена за него, выходим на иностранный рынок. Поэтому на “Балтику” лимит не повлияет», — сказал Талалаев.

«Понижение общего уровня РПЛ может быть. Я остаюсь при мнении, что любой лимит ограничивает возможности. Условно, [Матвей] Кисляк, [Алексей] Батраков, [Кирилл] Глебов, [Матвей] Лукин, [Иван] Беликов у нас, плюс на подходе несколько футболистов, которые в аренде в Первой лиге, [Дмитрий] Никитин, [Кирилл] Степанов, будут расти только в условиях жесткой конкуренции, заимствуя от легионеров их сильные качества и стороны. Поэтому я думаю, что на какое-то время просадка будет с ужесточением лимита. И какое-то время мы будем от этого страдать. Но последствия, если смотреть более длинную дистанцию, то есть искусственная возможность присутствия большего количества российских футболистов на поле и больший их тайминг в течение чемпионата, позволят достичь большего прогресса и роста. Может быть, больше звезд российских не станет, но вот общий уровень российских футболистов станет выше», — добавил Талалаев.

Локомотив
1:0
Первый тайм: 1:0
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
10.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Андрей Талалаев
Голы
Локомотив
Александр Руденко
4′
Нереализованные пенальти
Балтика
Илья Петров
66′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
10
Дмитрий Воробьев
78′
85
Евгений Морозов
65′
32
Лукас Вера
83′
8
Владислав Сарвели
7
Зелимхан Бакаев
64′
83′
14
Никита Салтыков
19
Александр Руденко
68′
9
Сергей Пиняев
59
Егор Погостнов
17′
23′
24
Максим Ненахов
Балтика
44
Егор Любаков
21
Эдуардо Андерсон
4
Натан Гассама
84′
16
Кевин Андраде
12′
2
Сергей Варатынов
23
Мингиян Бевеев
90+2′
15
Тентон Йенне
60′
26
Иван Беликов
73
Максим Петров
60′
90
Чиносо Оффор
18
Дерик Ласерда
46′
11
Юрий Ковалев
10
Илья Петров
72′
14
Стефан Ковач
8
Андрей Мендель
72′
5
Айман Мурид
Статистика
Локомотив
Балтика
Желтые карточки
4
2
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
7
3
Угловые
5
2
Фолы
14
12
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
