Талалаев оценил влияние ужесточения лимита на легионеров на РПЛ

«Понижение общего уровня РПЛ может быть. Я остаюсь при мнении, что любой лимит ограничивает возможности. Условно, [Матвей] Кисляк, [Алексей] Батраков, [Кирилл] Глебов, [Матвей] Лукин, [Иван] Беликов у нас, плюс на подходе несколько футболистов, которые в аренде в Первой лиге, [Дмитрий] Никитин, [Кирилл] Степанов, будут расти только в условиях жесткой конкуренции, заимствуя от легионеров их сильные качества и стороны. Поэтому я думаю, что на какое-то время просадка будет с ужесточением лимита. И какое-то время мы будем от этого страдать. Но последствия, если смотреть более длинную дистанцию, то есть искусственная возможность присутствия большего количества российских футболистов на поле и больший их тайминг в течение чемпионата, позволят достичь большего прогресса и роста. Может быть, больше звезд российских не станет, но вот общий уровень российских футболистов станет выше», — добавил Талалаев.