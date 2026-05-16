Талалаев оценил влияние ужесточения лимита на легионеров на РПЛ

МОСКВА, 16 мая. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Ужесточение лимита на легионеров может понизить общий уровень Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), а на длинной дистанции может повыситься общий уровень российских футболистов. Такое мнение в интервью ТАСС высказал главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев.
Министерство спорта РФ подписало приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе с сезона-2026/27. Согласно нынешнему лимиту клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. Со следующего сезона в заявке команды РПЛ не может быть более 12 иностранцев, а на поле — не более 7.
«На “Балтику” это никак не повлияет. Мы и сейчас работаем ниже лимита, у нас нет деления на молодых, старых, легионеров. У нас выходят играть футболисты, которые лучше тренируются. На сегодняшний момент лучшие. Спортивный отдел и спортивный директор прежде всего в работе с нами анализируют кандидатуры российских футболистов на каждую позицию, только потом, если нас не устраивает соотношение качество футболиста и цена за него, выходим на иностранный рынок. Поэтому на “Балтику” лимит не повлияет», — сказал Талалаев.
«Понижение общего уровня РПЛ может быть. Я остаюсь при мнении, что любой лимит ограничивает возможности. Условно, [Матвей] Кисляк, [Алексей] Батраков, [Кирилл] Глебов, [Матвей] Лукин, [Иван] Беликов у нас, плюс на подходе несколько футболистов, которые в аренде в Первой лиге, [Дмитрий] Никитин, [Кирилл] Степанов, будут расти только в условиях жесткой конкуренции, заимствуя от легионеров их сильные качества и стороны. Поэтому я думаю, что на какое-то время просадка будет с ужесточением лимита. И какое-то время мы будем от этого страдать. Но последствия, если смотреть более длинную дистанцию, то есть искусственная возможность присутствия большего количества российских футболистов на поле и больший их тайминг в течение чемпионата, позволят достичь большего прогресса и роста. Может быть, больше звезд российских не станет, но вот общий уровень российских футболистов станет выше», — добавил Талалаев.
