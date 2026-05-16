Полузащитник «Балтики» — о целях на следующий сезон: «Возможно все, даже первое место»

— За счет чего команда может прибавить в следующем сезоне?
— Нам в любом случае есть куда расти. Тренерский штаб это понимает и говорит, что мы можем выступать лучше.
— А за какие места можете бороться?
— Это футбол — здесь возможно все, даже первое место. И мы серьезно об этом говорим. У нас такие же игроки, как и у остальных команд: две ноги, две руки.
— Состав вашей команды действительно способен бороться за медали?
— Мы уже доказали, что можем бороться за медали. Сейчас у нас семь игр без побед, что‑то пошло не так. Но мы можем бороться за медали в следующем сезоне, хотя он будет сложнее нынешнего, — приводит слова Менделя «Матч ТВ».
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
10.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Андрей Талалаев
Голы
Локомотив
Александр Руденко
4′
Нереализованные пенальти
Балтика
Илья Петров
66′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
10
Дмитрий Воробьев
78′
85
Евгений Морозов
65′
32
Лукас Вера
83′
8
Владислав Сарвели
7
Зелимхан Бакаев
64′
83′
14
Никита Салтыков
19
Александр Руденко
68′
9
Сергей Пиняев
59
Егор Погостнов
17′
23′
24
Максим Ненахов
Балтика
44
Егор Любаков
21
Эдуардо Андерсон
4
Натан Гассама
84′
16
Кевин Андраде
12′
2
Сергей Варатынов
23
Мингиян Бевеев
90+2′
15
Тентон Йенне
60′
26
Иван Беликов
73
Максим Петров
60′
90
Чиносо Оффор
18
Дерик Ласерда
46′
11
Юрий Ковалев
10
Илья Петров
72′
14
Стефан Ковач
8
Андрей Мендель
72′
5
Айман Мурид
Статистика
Локомотив
Балтика
Желтые карточки
4
2
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
7
3
Угловые
5
2
Фолы
14
12
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти