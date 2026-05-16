Талалаев: «Я неудобный тренер, особенно в общении с руководством и футболистами»

— Вы уже сказали, что работаете в «Балтике» с сыном Андреем. Каково это работать в одном клубе с сыном. Может быть, есть какие-то поблажки? Или такого нет?
— Я приехал на награждение премией вместе с членами семьи (младшим сыном и женой). А Андрей Андреевич полетел с «Балтикой», потому что у нас идет работа каждый день, поблажек в работе точно нет. Успешность последних выступлений — это как раз влияние Андрея. Потому что он как буфер между локомотивом, который тащит за собой, и вагонами. Наверное, не будь Андрея, не было бы успехов в «Химках», где он брал тоже на себя такую роль соединения между руководящим штабом, тренерским штабом и футболистами.
Я неудобный тренер, особенно в общении с руководством и футболистами. Очень часто говорят, что давление на длинных участках работы, а мы работали два с половиной года в «Тамбове», в Грозном, в Нижнем, что постоянная некомфортная среда тяжело влияют на игроков.
Вот Андрей — тот человек, который это давление снимает, уравновешивает и, в принципе, как бы иногда берет на себя часть моей нервозности в матчах, особенно когда чувствует предвзятое отношение или агрессию со стороны соперников. Сейчас он получает за меня эти желтые карточки частенько, берет на себя ответственность в каких-то сложных ситуациях во взаимоотношении с футболистами.
Когда я понимаю, что не могу найти с каким-то игроком консенсус в решении какого-то вопроса, часто он включается переговорщиком и делает это лучше. Особенно это проявляется в отношениях со спортивным директором, когда касается выбора игроков и перспектив реализации сильных качеств футболистов в нашей команде.
Потому что я считаю, что главным успехом нашего тренерского штаба и футболистов является то, что мы играем на сильных качествах. Улучшаем их по чуть-чуть, но не пытаемся тратить массу времени на это. А максимально стараемся именно сделать акцент на качествах и построить мозаику командной игры, чтобы реализовывать сильные качества каждого игрока, — приводит слова Талалаева ТАСС.
