Клубы РПЛ заплатят за судейство 160 миллионов

С прошлого года, в соответствии с приказом генерального секретаря РФС, проведение одного матча обходится в 668 750 рублей. В эту сумму входят только гонорары, ежемесячная зарплата арбитров в ней не учитывается.
Вознаграждение судьи за один матч составляет 214 тысяч, каждого из двух ассистентов — 107 тысяч, резервного — 26,75 тысячи, ВАР — 107 тысяч, АВАР — 53,5 тысячи, инспектора — 53,5 тысячи.
Для обслуживания 240 матчей чемпионата России-2025/26 РФС задействовал 56 судей (включая ВАР, АВАР и резервных), 32 ассистента и 18 инспекторов.
В ходе чемпионата России-2024/25 использовались 50 судей, 40 ассистентов и 17 инспекторов. Общая сумма гонораров составила 150 миллионов рублей, а один матч стоил 625 тысяч.