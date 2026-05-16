Мостовой назвал лучшего футболиста РПЛ в сезоне-2025/26

В чемпионате России-2025/26 колумбийский футболист провел 27 матчей, забил 16 голов и сделал 5 результативных передач. Он — лучший бомбардир турнира.
"В том году я сразу назвал Кордобу, он и стал лучшим. В этом году Джон однозначно войдет в топ-5. Если бы Вендел забил еще три-четыре гола, мог бы стать лучшим, но в пятерке он точно есть. В нее я бы еще включил Сперцяна, Батракова и Хиля. Хиль забил 13 голов, хотя уже несколько матчей не играет.
Если бы только от меня зависело, кто станет лучшим футболистом сезона, я бы назвал Кордобу. Очень много на нем построено. От Сперцяна тоже многое зависит, но убери Джона, все сразу меняется в худшую сторону", — сказал Мостовой Metaratings.ru.