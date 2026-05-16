«Спартак» не стал продлевать контракт с футболистом Бонгонда

Бонгонда в текущем сезоне сыграл шесть матчей за «Спартак». Всего в его активе 75 игр и 16 голов в составе «красно-белых». На его счету также 37 матчей и семь голов за сборную ДР Конго. В 2023 году хавбек перешел в «Спартак» из испанского «Кадиса», по информации портала Transfermarkt, тогда «красно-белые» заплатили за него 7,5 миллиона евро.