«Спартак» не стал продлевать контракт с футболистом Бонгонда

Ранее в субботу об уходе из команды сообщил сам футболист. Он выступал в составе столичной команды с июля 2023 года, его контракт истекает в конце июня.
«Официально: контракт с Тео Бонгонда не будет продлен. 30-летний полузащитник покинет “Спартак” по окончании сезона. Мы благодарим Тео за время, проведенное в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.
Бонгонда в текущем сезоне сыграл шесть матчей за «Спартак». Всего в его активе 75 игр и 16 голов в составе «красно-белых». На его счету также 37 матчей и семь голов за сборную ДР Конго. В 2023 году хавбек перешел в «Спартак» из испанского «Кадиса», по информации портала Transfermarkt, тогда «красно-белые» заплатили за него 7,5 миллиона евро.