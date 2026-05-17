«Спартак» назвали нестабильной во всех отношениях командой

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» вернулся на четвертое место, набрав 51 балл. В заключительном туре РПЛ красно-белые на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени. Московский «Локомотив», идущий на третьем месте, набрал 53 очка. «Локомотив» в последнем туре сыграет с московским ЦСКА.