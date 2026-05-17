В «Локомотиве» заявили, что Батраковым интересуются клубы из недружественных стран

— Были ли официальные контакты с «ПСЖ»?
— Нет.
— Представители «ПСЖ» должны приехать.
— И слава богу, супер будет, если приедут. Давайте дождемся.
— Всех сохранить возможно?
— Почему нет.
— Условного Батракова?
— Ну почему нет? Желание то есть.
— У вас или у него?
— Вы у меня спрашиваете? У меня огромное желание всех сохранить. А там как будет.
— Клубы из каких стран интересуются Батраковым?
— Из недружественных.
— А как тогда вести переговоры?
— Так получилось.
— Англия в их числе?
— Англия — нет.
Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил 17 голов и сделал 12 результативных передач в 35 матчах за команду во всех турнирах.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.