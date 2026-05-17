Источник: РФС продлил контракт с Мажичем на один год

По информации источника, новое соглашение с 53-летним сербом рассчитано на один год. При этом отмечается, что должность руководителя департамента судейства и оклад в 500 тысяч рублей также предлагали Сергею Карасеву, однако он отказался.
Мажич в 2022 году вошел в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, а летом 2023-го был назначен руководителем департамента судейства и инспектирования.
До перехода в РФС серб руководил судьями на Кипре. В качестве арбитра он в частности работал на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов, а также на финале Лиги чемпионов-2018.