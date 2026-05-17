«Вся команда весной беременная»: Талалаев о составе «Балтики»

Его слова передает «Матч ТВ».
«Илья Петров ждет ребенка. Вместе со своей семьей мы его поздравляем. Мне кажется, у нас вся команда весной беременная. Немножко не хватает быстрых и резких движений. В игре с “Локомотивом” не самое лучшее качество было. Нам все же нужно смотреть и в будущее. Сегодня возможны тактические ходы, которых, возможно, не ждут болельщики. Но они пойдут на пользу», — сказал Талалаев.
В матче 29-го тура РПЛ «Балтика» уступила московскому «Локомотиву». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол был забит на 4-й минуте. Александр Руденко оказался первым на добивании после удара Морозова в перекладину и отправил мяч в сетку. На 10-й минуте защитник гостей Кевин Андраде получил желтую карточку. После просмотра VAR решение было пересмотрено, и Андраде получил прямую красную карточку. «Балтика» доигрывала матч в меньшинстве.
«Балтика» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Матч с «Динамо» состоится 17 мая.
Михаил Галактионов
Андрей Талалаев
Александр Руденко
4′
Илья Петров
66′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
10
Дмитрий Воробьев
78′
85
Евгений Морозов
65′
32
Лукас Вера
83′
8
Владислав Сарвели
7
Зелимхан Бакаев
64′
83′
14
Никита Салтыков
19
Александр Руденко
68′
9
Сергей Пиняев
59
Егор Погостнов
17′
23′
24
Максим Ненахов
44
Егор Любаков
21
Эдуардо Андерсон
4
Натан Гассама
84′
16
Кевин Андраде
12′
2
Сергей Варатынов
23
Мингиян Бевеев
90+2′
15
Тентон Йенне
60′
26
Иван Беликов
73
Максим Петров
60′
90
Чиносо Оффор
18
Дерик Ласерда
46′
11
Юрий Ковалев
10
Илья Петров
72′
14
Стефан Ковач
8
Андрей Мендель
72′
5
Айман Мурид
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
