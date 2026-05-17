Стали известны пары стыковых матчей между командами РПЛ и Первой лиги

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Определились пары стыковых матчей за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2026/27.
В воскресенье состоялись заключительные матчи РПЛ. 13-е место по итогам сезона занял тольяттинский «Акрон», 14-м стало махачкалинское «Динамо». В Лиге Пари (Первой лиге) третье место занял екатеринбургский «Урал», четвертым стал волгоградский «Ротор». В стыковых матчах за право выступать в РПЛ «Акрон» сыграет с волгоградским «Ротором», махачкалинское «Динамо» — с екатеринбургским «Уралом».
Первые стыковые матчи пройдут 20 мая в Екатеринбурге и Волгограде, ответные игры — 23 мая в Самаре и Махачкале.
По итогам сезона прописку в РПЛ потеряли «Сочи» и «Пари НН». В высший дивизион чемпионата России вышли московская «Родина» и воронежский «Факел».
Сергей Булатов
Амар Рахманович
12′
Максим Витюгов
34′
Максим Витюгов
41′
Николай Рассказов
(Кирилл Печенин)
43′
Никита Базилевский
85′
2
Кирилл Печенин
15
Николай Рассказов
19
Иван Олейников
90′
23
Никита Чернов
53′
47
Сергей Божин
6
Сергей Бабкин
30
Сергей Песьяков
76′
39
Евгений Фролов
5
Доминик Ороз
57′
3
Томас Галдамес
14
Михайло Баньяц
57′
72
Дани Фернандес
11
Амар Рахманович
45+1′
56′
91
Владимир Игнатенко
8
Максим Витюгов
66′
20
Кирилл Столбов
78
Александр Васютин
2
Йомар Роча
71
Дмитрий Пестряков
91
Максим Болдырев
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
21
Роберто Фернандес
63′
89
Денис Попенков
35
Ифет Джаковац
46′
23
Кристиян Бистрович
8
Константин Марадишвили
66′
81
Никита Базилевский
90′
5
Алекса Джурасович
62′
69
Арсений Дмитриев
11
Жилсон Тавареш Беншимол
45+1′
61′
80
Хетаг Хосонов
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
