Стали известны пары стыковых матчей между командами РПЛ и Первой лиги

В воскресенье состоялись заключительные матчи РПЛ. 13-е место по итогам сезона занял тольяттинский «Акрон», 14-м стало махачкалинское «Динамо». В Лиге Пари (Первой лиге) третье место занял екатеринбургский «Урал», четвертым стал волгоградский «Ротор». В стыковых матчах за право выступать в РПЛ «Акрон» сыграет с волгоградским «Ротором», махачкалинское «Динамо» — с екатеринбургским «Уралом».