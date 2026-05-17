Определены две команды, вылетевшие из РПЛ по итогам сезона-2025/26

По итогам сезона из РПЛ в Лигу PARI вылетели «Пари Нижний Новгород» и «Сочи», занявшие последние два места в турнирной таблице.
В последнем туре «Пари НН» сыграл в гостях с «Рубином» вничью со счетом 2:2, а «Сочи» на своем поле сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).
«Пари НН» занял 15-е место (23 очка), а «Сочи» — 16-е (22 очко).
В зоне стыковых матчей — «Акрон» (27 очков) и махачкалинское «Динамо» (26 очков).
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Франк Артига
Вадим Гаранин
Голы
Рубин
Руслан Безруков
(Велдин Ходжа)
15′
Никита Каккоев
47′
Пари Нижний Новгород
Вячеслав Грулев
(Никита Каккоев)
61′
Вячеслав Грулев
(Олакунле Олусегун)
65′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
98
Никита Лобов
2
Егор Тесленко
90+5′
5
Игор Вуячич
51
Илья Рожков
43
Жак-Жюльен Сиве
90+4′
70
Дмитрий Кабутов
68′
77
Александр Юкич
10
Мирлинд Даку
81′
19
Олег Иванов
23
Руслан Безруков
89′
44
Даниил Кузнецов
7
Игнасио Начо Сааведра
81′
21
Александр Зотов
22
Велдин Ходжа
81′
99
Дардан Шабанхаджай
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
3
Юрий Коледин
25
Свен Карич
29
Лука Веснер Тичич
78
Николай Калинский
6
Алекс Опоку Сарфо
40
Олакунле Олусегун
22
Никита Каккоев
24
Эдгардо Фаринья
10
Адриан Бальбоа
21
Реналдо Сефас
37′
56′
27
Вячеслав Грулев
Статистика
Рубин
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
13
23
Удары в створ
5
4
Угловые
6
6
Фолы
14
10
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
