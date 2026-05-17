Заур Тедеев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Акрон»

В матче заключительного, 30-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон» со счетом 1:4 проиграл самарским «Крыльям Советов». Команда из Тольятти завершила чемпионат на 13-м месте и в переходных матчах за сохранение прописки в элитном дивизионе встретится с волгоградским «Ротором». Первая встреча пройдет 20 мая в Волгограде, ответная — 23 мая в Самаре.