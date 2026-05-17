Заур Тедеев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Акрон»

САМАРА, 17 мая. /ТАСС/. Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» прекратил сотрудничество с главным тренером Зауром Тедеевым. Об этом сообщает пресс-служба «Акрона».
В матче заключительного, 30-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон» со счетом 1:4 проиграл самарским «Крыльям Советов». Команда из Тольятти завершила чемпионат на 13-м месте и в переходных матчах за сохранение прописки в элитном дивизионе встретится с волгоградским «Ротором». Первая встреча пройдет 20 мая в Волгограде, ответная — 23 мая в Самаре.
«Мы рассчитывали более стабильно провести весеннюю часть сезона после зимней подготовки в качественных условиях. “Акрон” никогда не славился необдуманными решениями. Мы оказывали полное доверие тренерскому штабу, но этот кредит закончен. Команде необходимы эмоциональная встряска и новые идеи», — сказал владелец «Акрона» Павел Морозов.
В пресс-службе «Акрона» заявили, что информация о том, кто будет готовить команду к переходным матчам, будет опубликована позднее.
Тедееву 44 года. Он возглавлял «Акрон» с декабря 2023 года. Под руководством специалиста по итогам сезона-2023/24 «Акрон» впервые в истории вышел в РПЛ.
