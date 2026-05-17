Заур Тедеев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Акрон»

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Кальяри
0
:
Торино
0
П1
2.30
X
3.00
П2
3.85
Футбол. Италия
1-й тайм
Сассуоло
0
:
Лечче
0
П1
2.85
X
3.26
П2
2.75
Футбол. Италия
1-й тайм
Удинезе
0
:
Кремонезе
1
П1
5.10
X
3.80
П2
2.90
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
2
:
Мальорка
0
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал Сосьедад
3
:
Валенсия
4
П1
101.00
X
15.00
П2
1.23
Футбол. Франция
22:00
Брест
:
Анже
П1
1.99
X
3.58
П2
3.95
Футбол. Франция
22:00
Лилль
:
Осер
П1
1.45
X
4.87
П2
7.10
Футбол. Франция
22:00
Лорьян
:
Гавр
П1
2.34
X
3.57
П2
3.06
Футбол. Франция
22:00
Лион
:
Ланс
П1
1.57
X
4.82
П2
5.35
Футбол. Франция
22:00
Марсель
:
Ренн
П1
1.85
X
4.11
П2
4.00
Футбол. Франция
22:00
Нант
:
Тулуза
П1
2.92
X
3.55
П2
2.44
Футбол. Франция
22:00
Ницца
:
Метц
Футбол. Франция
22:00
Париж
:
ПСЖ
П1
5.99
X
5.32
П2
1.47
Футбол. Франция
22:00
Страсбур
:
Монако
П1
3.36
X
4.32
П2
2.00
Футбол. Испания
22:15
Барселона
:
Бетис
П1
1.35
X
6.20
П2
8.50
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Сельта
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Жирона
0
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Хетафе
0
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Эспаньол
2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Алавес
1
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Вильярреал
0
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Реал
1
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Вест Хэм
1
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Болонья
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Зенит
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
Оренбург
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
4
:
Акрон
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Локомотив
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Пари Нижний Новгород
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Динамо
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Спартак
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Ахмат
1
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Кристал Пэлас
2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Сандерленд
3
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Брайтон
0
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Фулхэм
1
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Верона
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Ноттингем Форест
2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Лацио
0
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Парма
0
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Милан
2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Фиорентина
2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Наполи
3
Заур Тедеев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Акрон»

Команда из Тольятти завершила чемпионат на 13-м месте и в переходных матчах за сохранение прописки в элитном дивизионе встретится с волгоградским «Ротором».

САМАРА, 17 мая. /ТАСС/.

САМАРА, 17 мая. /ТАСС/. Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» прекратил сотрудничество с главным тренером Зауром Тедеевым. Об этом сообщает пресс-служба «Акрона».

В матче заключительного, 30-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Акрон» со счетом 1:4 проиграл самарским «Крыльям Советов». Команда из Тольятти завершила чемпионат на 13-м месте и в переходных матчах за сохранение прописки в элитном дивизионе встретится с волгоградским «Ротором». Первая встреча пройдет 20 мая в Волгограде, ответная — 23 мая в Самаре.

«Мы рассчитывали более стабильно провести весеннюю часть сезона после зимней подготовки в качественных условиях. “Акрон” никогда не славился необдуманными решениями. Мы оказывали полное доверие тренерскому штабу, но этот кредит закончен. Команде необходимы эмоциональная встряска и новые идеи», — сказал владелец «Акрона» Павел Морозов.

В пресс-службе «Акрона» заявили, что информация о том, кто будет готовить команду к переходным матчам, будет опубликована позднее.

Тедееву 44 года. Он возглавлял «Акрон» с декабря 2023 года. Под руководством специалиста по итогам сезона-2023/24 «Акрон» впервые в истории вышел в РПЛ.

Крылья Советов
4:1
Первый тайм: 4:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Сергей Булатов
Заур Тедеев
Голы
Крылья Советов
Амар Рахманович
12′
Максим Витюгов
34′
Максим Витюгов
41′
Николай Рассказов
(Кирилл Печенин)
43′
Акрон
Никита Базилевский
85′
Составы команд
Крылья Советов
2
Кирилл Печенин
15
Николай Рассказов
19
Иван Олейников
90′
23
Никита Чернов
53′
47
Сергей Божин
6
Сергей Бабкин
30
Сергей Песьяков
76′
39
Евгений Фролов
5
Доминик Ороз
57′
3
Томас Галдамес
14
Михайло Баньяц
57′
72
Дани Фернандес
11
Амар Рахманович
45+1′
56′
91
Владимир Игнатенко
8
Максим Витюгов
66′
20
Кирилл Столбов
Акрон
78
Александр Васютин
2
Йомар Роча
71
Дмитрий Пестряков
91
Максим Болдырев
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
21
Роберто Фернандес
63′
89
Денис Попенков
35
Ифет Джаковац
46′
23
Кристиян Бистрович
8
Константин Марадишвили
66′
81
Никита Базилевский
90′
5
Алекса Джурасович
62′
69
Арсений Дмитриев
11
Жилсон Тавареш Беншимол
45+1′
61′
80
Хетаг Хосонов
Статистика
Крылья Советов
Акрон
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
16
16
Удары в створ
6
6
Угловые
1
6
Фолы
17
12
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти