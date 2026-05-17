«Сочи» и «Пари НН» — до свидания! А махачкалинское «Динамо» и «Акрон» ждут стыки

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Брест
0
:
Анже
0
Футбол. Франция
1-й тайм
Лилль
0
:
Осер
0
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
0
:
Гавр
0
Футбол. Франция
1-й тайм
Лион
0
:
Ланс
0
Футбол. Франция
1-й тайм
Марсель
2
:
Ренн
0
Футбол. Франция
1-й тайм
Нант
0
:
Тулуза
0
Футбол. Франция
1-й тайм
Ницца
0
:
Метц
0
Футбол. Франция
1-й тайм
Париж
0
:
ПСЖ
0
Футбол. Франция
1-й тайм
Страсбур
0
:
Монако
1
Футбол. Италия
1-й тайм
Кальяри
0
:
Торино
0
Футбол. Италия
1-й тайм
Сассуоло
1
:
Лечче
2
Футбол. Италия
1-й тайм
Удинезе
0
:
Кремонезе
1
Футбол. Испания
22:15
Барселона
:
Бетис
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Сельта
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Жирона
0
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Хетафе
0
Футбол. Испания
завершен
Леванте
2
:
Мальорка
0
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Эспаньол
2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Алавес
1
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Вильярреал
0
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Валенсия
4
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Реал
1
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
Вест Хэм
1
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Болонья
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Зенит
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
Оренбург
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
4
:
Акрон
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Локомотив
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Пари Нижний Новгород
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Динамо
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Спартак
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Ахмат
1
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
2
:
Кристал Пэлас
2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Сандерленд
3
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Брайтон
0
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Фулхэм
1
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Верона
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Ноттингем Форест
2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Лацио
0
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Парма
0
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Милан
2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Фиорентина
2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Наполи
3
«Сочи» и «Пари НН» — до свидания! А махачкалинское «Динамо» и «Акрон» ждут стыки

Внизу таблицы было горячее, чем в чемпионской гонке.

Источник: ФК "Пари НН"

Ну вот и все — сезон-2025/26 в РПЛ официально завершен. Пока вся страна наблюдала за чемпионским матчем 30-го тура между «Зенитом» и «Ростовом» (1:0), в нижней части турнирной таблицы прошли не менее напряженные игры, по итогам которых определились вылетающие в Первую лигу клубы и участники стыков.

«Сочи» и «Пари НН» — до свидания

Тур 30, 17.05.2026, 18:00
Сочи
1
Ахмат
1
Тур 30, 17.05.2026, 18:00
Рубин
2
Пари Нижний Новгород
2

Для южан 30-й тур был чистой формальностью — «Сочи» официально покинул РПЛ на прошлых выходных, прописавшись на последнем месте в таблице после поражения от «Зенита» (1:2). А вот 15-я строчка оставалась вакантной — занимавший ее «Пари НН» мог попасть в стыки в случае победы над «Рубином» на выезде и поражения махачкалинского «Динамо» дома со «Спартаком».

Незадолго до поездки в Казань в нижегородском клубе случился скандал — капитан команды Никита Медведев наругался на болельщиков, которые принесли на игру с ЦСКА (1:2) баннер в поддержку ранее уволенного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского. Позднее и сам клуб, и вратарь извинились за поступок, но фон для выезда был безнадежно испорчен.

Учитывая это, в игре с «Рубином» особой интриги не было — и сенсации не произошло. Хозяева вышли вперед на 15-й минуте благодаря голу Руслана Безрукова и в начале второго тайма удвоили преимущество, когда в свои ворота забил Никита Каккоев.

Хотя на этом моменте у нижегородцев не проглядывалось уже никаких перспектив, они внезапно собрались и прижали «Рубин» к его штрафной, пробуя забить из разных положений. Количество ударов в итоге переросло в качество — Вячеслав Грулев оформил дубль и сравнял счет. Пару раз гости даже могли выйти вперед, но не воспользовались хорошими моментами. В итоге сыграли вничью 2:2 и все-таки покинули РПЛ с 15-го места, набрав 23 очка.

Вылетевших заменит победившая в ФНЛ «Родина» и занявший второе место «Факел».

«Акрон» и «Динамо» Мх — в стыках

Тур 30, 17.05.2026, 18:00
Крылья Советов
4
Акрон
1
Тур 30, 17.05.2026, 18:00
Динамо Мх
0
Спартак
0

Со стыковыми матчами интриги было чуть больше — в них могли отправиться сразу три команды. Причем две из них — «Крылья Советов» и «Акрон» — разыгрывали гарантированное место в РПЛ очно, в самарском дерби.

Тольяттинцы подошли к встрече в худшем положении, отставая от идущих 12-ми соседей на два балла. Форма у «Акрона» тоже была удручающей — коллектив Заура Тедеева этой весной одержал только одну победу в РПЛ (над «Балтикой» со счетом 1:0) при семи поражениях.

«Крылья Советов» тоже отнюдь не баловали результатами, но побеждали чаще. Да еще кого: незадолго до финиша подряд одолели «Локомотив» (2:0) и «Спартак» (2:1). Само собой, к домашней игре самарцы подходили в статусе фаворита.

Впрочем, вряд ли кто-то мог спрогнозировать, насколько именно велика разница между двумя соседями по таблице. Самарцы за первый тайм забили «Акрону» четыре мяча — после этого говорить о каких-либо шансах тольяттинцев стало просто неуместно. И не зря: сил у гостей хватило только на гол с пенальти в конце встречи. Результат печальный — 13-е место и 27 очков.

В параллельной матче решалась судьба махачкалинского «Динамо». У дагестанского клуба была неприятная развилка — по итогам матча со «Спартаком» он мог как остаться на «спасительном» 14-м месте, так и провалиться в зону прямого вылета. Ситуация осложнялась тем, что красно-белым нужна была только победа для борьбы за бронзу. Но это в итоге не стало проблемой: команда Вадима Евсеева умело засушила игру, выдав единственную нулевую ничью в туре, и избежала участи опуститься в Первый дивизион.

«Акрон» в переходных матчах встретится с «Ротором», махачкалинское «Динамо» сыграет с «Уралом». Встречи пройдут 20 мая (на полях представителей ФНЛ) и 23 мая (на полях представителей РПЛ).

Автор: Артем Белинин

Крылья Советов
4:1
Первый тайм: 4:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Сергей Булатов
Заур Тедеев
Голы
Крылья Советов
Амар Рахманович
12′
Максим Витюгов
34′
Максим Витюгов
41′
Николай Рассказов
(Кирилл Печенин)
43′
Акрон
Никита Базилевский
85′
Составы команд
Крылья Советов
2
Кирилл Печенин
15
Николай Рассказов
19
Иван Олейников
90′
23
Никита Чернов
53′
47
Сергей Божин
6
Сергей Бабкин
30
Сергей Песьяков
76′
39
Евгений Фролов
5
Доминик Ороз
57′
3
Томас Галдамес
14
Михайло Баньяц
57′
72
Дани Фернандес
11
Амар Рахманович
45+1′
56′
91
Владимир Игнатенко
8
Максим Витюгов
66′
20
Кирилл Столбов
Акрон
78
Александр Васютин
2
Йомар Роча
71
Дмитрий Пестряков
91
Максим Болдырев
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
21
Роберто Фернандес
63′
89
Денис Попенков
35
Ифет Джаковац
46′
23
Кристиян Бистрович
8
Константин Марадишвили
66′
81
Никита Базилевский
90′
5
Алекса Джурасович
62′
69
Арсений Дмитриев
11
Жилсон Тавареш Беншимол
45+1′
61′
80
Хетаг Хосонов
Статистика
Крылья Советов
Акрон
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
16
16
Удары в створ
6
6
Угловые
1
6
Фолы
17
12
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
