«Сочи» и «Пари НН» — до свидания! А махачкалинское «Динамо» и «Акрон» ждут стыки

Ну вот и все — сезон-2025/26 в РПЛ официально завершен. Пока вся страна наблюдала за чемпионским матчем 30-го тура между «Зенитом» и «Ростовом» (1:0), в нижней части турнирной таблицы прошли не менее напряженные игры, по итогам которых определились вылетающие в Первую лигу клубы и участники стыков.
«Сочи» и «Пари НН» — до свидания
Для южан 30-й тур был чистой формальностью — «Сочи» официально покинул РПЛ на прошлых выходных, прописавшись на последнем месте в таблице после поражения от «Зенита» (1:2). А вот 15-я строчка оставалась вакантной — занимавший ее «Пари НН» мог попасть в стыки в случае победы над «Рубином» на выезде и поражения махачкалинского «Динамо» дома со «Спартаком».
Незадолго до поездки в Казань в нижегородском клубе случился скандал — капитан команды Никита Медведев наругался на болельщиков, которые принесли на игру с ЦСКА (1:2) баннер в поддержку ранее уволенного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского. Позднее и сам клуб, и вратарь извинились за поступок, но фон для выезда был безнадежно испорчен.
Учитывая это, в игре с «Рубином» особой интриги не было — и сенсации не произошло. Хозяева вышли вперед на 15-й минуте благодаря голу Руслана Безрукова и в начале второго тайма удвоили преимущество, когда в свои ворота забил Никита Каккоев.
Хотя на этом моменте у нижегородцев не проглядывалось уже никаких перспектив, они внезапно собрались и прижали «Рубин» к его штрафной, пробуя забить из разных положений. Количество ударов в итоге переросло в качество — Вячеслав Грулев оформил дубль и сравнял счет. Пару раз гости даже могли выйти вперед, но не воспользовались хорошими моментами. В итоге сыграли вничью 2:2 и все-таки покинули РПЛ с 15-го места, набрав 23 очка.
Вылетевших заменит победившая в ФНЛ «Родина» и занявший второе место «Факел».
«Акрон» и «Динамо» Мх — в стыках
Со стыковыми матчами интриги было чуть больше — в них могли отправиться сразу три команды. Причем две из них — «Крылья Советов» и «Акрон» — разыгрывали гарантированное место в РПЛ очно, в самарском дерби.
Тольяттинцы подошли к встрече в худшем положении, отставая от идущих 12-ми соседей на два балла. Форма у «Акрона» тоже была удручающей — коллектив Заура Тедеева этой весной одержал только одну победу в РПЛ (над «Балтикой» со счетом 1:0) при семи поражениях.
«Крылья Советов» тоже отнюдь не баловали результатами, но побеждали чаще. Да еще кого: незадолго до финиша подряд одолели «Локомотив» (2:0) и «Спартак» (2:1). Само собой, к домашней игре самарцы подходили в статусе фаворита.
Впрочем, вряд ли кто-то мог спрогнозировать, насколько именно велика разница между двумя соседями по таблице. Самарцы за первый тайм забили «Акрону» четыре мяча — после этого говорить о каких-либо шансах тольяттинцев стало просто неуместно. И не зря: сил у гостей хватило только на гол с пенальти в конце встречи. Результат печальный — 13-е место и 27 очков.
В параллельной матче решалась судьба махачкалинского «Динамо». У дагестанского клуба была неприятная развилка — по итогам матча со «Спартаком» он мог как остаться на «спасительном» 14-м месте, так и провалиться в зону прямого вылета. Ситуация осложнялась тем, что красно-белым нужна была только победа для борьбы за бронзу. Но это в итоге не стало проблемой: команда Вадима Евсеева умело засушила игру, выдав единственную нулевую ничью в туре, и избежала участи опуститься в Первый дивизион.
«Акрон» в переходных матчах встретится с «Ротором», махачкалинское «Динамо» сыграет с «Уралом». Встречи пройдут 20 мая (на полях представителей ФНЛ) и 23 мая (на полях представителей РПЛ).
Автор: Артем Белинин
