Черчесов: «Слово “если” в моем словаре отсутствует. Оно означает неуверенность. Как и еще одно слово — “проблема”

Черчесов руководил сборной России с 2016 по 2021 год. Сейчас российская национальная команда из-за отстранения не принимает участие в официальных международных турнирах.
— Если бы вы вернулись в сборную России, каких результатов добились бы?
— Слово «если» в моем словаре отсутствует. Оно означает неуверенность, сомнение. Как и еще одно слово — «проблема».
У нас сейчас только товарищеские матчи, и они должны быть. Надо понимать, в каком мы состоянии. Не знаю, что бы я делал в ситуации, когда нет цели. Могу только пожелать сборной, чтобы, когда все откроется, мы были бы готовы, — приводит слова Черчесова «РГ».