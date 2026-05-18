Махачев произнес речь в раздевалке махачкалинского «Динамо» после ничьей со «Спартаком»

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев обратился в раздевалке к игрокам махачкалинского «Динамо» после матча 30-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0).
«Спасибо всем за игру, до конца играли, рубились. Хочу сказать, что эти предстоящие две игры очень важные, чтобы вы сыграли с характером, не лишали нашу всю республику этого праздника футбола, чтобы так на выходных люди могут со своими детьми прийти поболеть за родную команду, чтобы вы с ответственностью подошли к предстоящим двум играм. Удачи», — приводит слова Махачева пресс-служба махачкалинцев.
Команда из Дагестана набрала 26 очков и заняла 14-е место в таблице РПЛ. «Динамо» встретится с «Уралом», занявшим третье место в Первой лиге.
Первые переходные матчи пройдут 20 мая на полях команд Первой лиги, ответные — 23 мая на полях команд РПЛ.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.